Aumenta tus ingresos: estas ayudas son compatibles con el Ingreso Mínimo Vital

Dentro del conjunto de prestaciones no contributivas que ofrece el Instituto Nacional de la Seguridad Social figura el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se trata de una ayuda que cobran cerca de 650.000 hogares, es decir, más de 1,8 millones de personas, según los últimos datos de la Seguridad Social.

A través de la concesión de esta ayuda la Seguridad Social se propone prevenir tanto el riesgo de pobreza como la exclusión social de las personas que viven solas, pero también de las unidades de convivencia que no disponen de los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.

Cuáles son los requisitos

Como sucede con todas las ayudas que concede el Estado, para acceder al ingreso mínimo vital es necesario cumplir con un conjunto de requisitos: tener una residencia en España y demostrar estar en una situación de vulnerabilidad económica.

Para demostrar esta última condición, el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior de la familia interesada en pedir el subsidio habrá de ser inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital correspondiente.

El límite de ingresos permitido varía según los miembros que conformen la unidad familiar. Foto: Freepik.

Así, el límite de ingresos más reducidos es el que deberá acreditar una unidad familiar conformada por un solo adulto, que se situará en los 6.773 euros.

Desde esa cifra, el límite irá creciendo a medida que se engrose el núcleo familiar, llegando a alcanzar los 14.914 euros para las familias formadas por cuatro adultos y un niño.

Cuánto se cobra

Un factor esencial a la hora de determinar el importe del subsidio son los miembros que integran el núcleo familiar. Pues, la cuantía más baja la cobrarán los núcleos familiares que estén conformados por un único adulto, que percibirán 565,37 euros mensuales.

La cuantía puede alcanzar los 1.243,83 euros

En contraposición, las familias que estén conformadas por tres adultos y, además, más de dos menores, podrán cobrar la cuantía más elevada, concretamente de 1.243,83 euros.

Compatibilidad con otras ayudas

Una de las ventajas es que esta prestación es compatible con otras ayudas tanto estatales como de carácter autonómico o municipal. Además, el beneficiario, cuenta con la posibilidad de, incluso, trabajar al mismo tiempo que cobra la prestación económica.

Mientras se cobra el ingreso mínimo vital se pueden percibir otras ayudas e, incluso, trabajar. Foto: Freepik.

Precisamente, una de las prestaciones que pueden solicitar es el cheque de 200 euros, una ayuda que se desembolsa en un pago único y está dirigida a ciudadanos con ingresos bajos que el año pasado fueron asalariados, autónomos, o beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el plazo para solicitar esta ayuda expiró el pasado 31 de marzo. Dado que algunas personas solicitaron el cheque pero no llegaron a cobrarlo, desde el 30 de junio hasta el 31 de julio podían interponer una reclamación ante la Agencia Tributaria.

No obstante, quienes cobran una pensión no contributiva de jubilación no podrán percibir el ingreso mínimo vital, ya que ambas ayudas no son compatibles, algo que sí sucede con la pensión no contributiva de invalidez, por lo que quienes la cobra pueden combinar ambos subsidios.

También es posible compatibilizar el ingreso mínimo vital con el cobro de la ayuda familiar, un subsidio de 480 euros que pueden percibir los desempleados que hayan agotado el paro y tengan responsabilidades familiares.

De la misma manera, también podrán percibir de la prestación económica los empleados con una edad superior a los 45 años que hayan dejado de cobrar la prestación contributiva por desempleo.

Quienes quieran compatibilizar la ayuda familiar y el ingreso mínimo vital deberán tener en cuenta que el importe a ingresar por ambas ayudas no podrá exceder el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).