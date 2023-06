Miles de autónomos están pagando de más en la Renta. Y no lo saben

Miles de autónomos están pagando de más en la declaración de la Renta debido a un error de la Agencia Tributaria (AEAT) y muchos no lo saben. Así lo han advertido desde el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, que recomiendan a los trabajadores por cuenta ajena comprobar sus borradores para recuperar el dinero. El plazo para presentar los ingresos correspondiente a 2022 acaba el próximo 30 de junio.

Miles de autónomos están pagando más en la Renta

En concreto, los gestores gallegos han alertado a través de un comunicado, recogido por Confilegal, de que la AEAT no está registrando como gasto deducible en IRPF la cuota de la Seguridad Social de los autónomos, por lo que estarían pagando de más sin darse cuenta.

«La AEAT está registrando en sus borradores el pago del impuesto de autónomos porque es un dato que le facilita la Seguridad Social, pero, no solo no los aplica por defecto como gasto deducible en el Renta Web, sino que, incluso, no avisa de que pueden incluirse como gastos deducibles de los rendimientos del trabajo», recoge el comunicado.

Los autónomos pueden deducir los recibos del RETA en la Renta. Foto: Canva.

En este sentido, los gestores gallegos han reprochado a la AEAT que no avise cuando los errores son a favor del contribuyente y exigen que también se informen de estos casos para que los autónomos puedan recuperar la cantidad extra abonada.

«El autónomo societario puede deducirse los recibos del RETA tanto si son abonados directamente por la empresa como parte de su nómina (en este caso vendrá reflejado en el borrador ese pago como retribuciones en especie) como si se los cargan directamente en su cuenta bancaria», explican desde el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia.

Por ello, animan a los trabajadores por cuenta ajena a revisar los borradores de los cuatro últimos años por si no se hubiesen deducido estas cantidades y reclamar a la AEAT la devolución de las mismas, así como los intereses de demora correspondientes.

Así pueden reclamar los cobros indebidos

Los autónomos disponen de cuatro años para solicitar la devolución de cobros indebidos por parte de Hacienda en la declaración. Una vez enviada la solicitud, el organismo tiene un plazo de seis meses para dar una respuesta.

Es posible realizar la solicitud en cualquier oficina de Correos, de la Agencia Tributaria o a través de la Sede Electrónica de dicho organismo.

Para ello, hay que acceder a la Sede Electrónica de la AEAT y identificarse mediante un certificado electrónico, Clave PIN o DNI electrónico. Una vez dentro, hay que dirigirse a la opción «Todas las gestiones» y hacer clic en «Recursos, reclamaciones, otros procedimientos de revisión y suspensiones». Entonces, hay que ir a «Procedimientos especiales de revisión para llegar a «Devolución de ingresos indebidos». Por último, hay que rellenar los cambios y enviar el formulario.