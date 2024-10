El último aviso del SEPE: si has cometido este error, podrás acabar en la cárcel

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha puesto serio con todos los usuarios que cobran el paro o cualquier otra prestación incumpliendo las normas básicas de este. La prestación más común es la de desempleo, la cual reciben aquellos trabajadores que han sido despedidos y tienen cotizados más de 360 días.

Además del conocido como paro, tienen otras prestaciones como el subsidio por desempleo, el de mayores de 52 años, la renta activa de inserción, conocido como RAI, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) entre otros. Todas ellas tienen en común que van dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad económica que se demuestra a través de los ingresos anuales que perciben.

Para conocer la vulnerabilidad económica de cada persona, el SEPE pide a los beneficiarios que realicen la declaración de la Renta anualmente, ya que de esta manera pueden verificar que están en el umbral. Aun así, presentar el documento no verifica del todo la realidad al existir una economía sumergida.

Estos errores mientras cobras prestaciones tienen graves consecuencias

Uno de los fraudes más frecuentes en la solicitud de prestaciones por desempleo es no declarar ingresos adicionales, es decir, trabajar en negro sin estar dado de alta en la Seguridad Social con el objetivo de no superar el límite de rentas permitido para los subsidios. Esta práctica no solo es ilegal, sino que produce multas elevadas y la obligación de devolver las prestaciones cobradas indebidamente.

Desde el SEPE se exige que los solicitantes justifiquen la carencia de rentas, y superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) puede resultar en la suspensión de la ayuda.

Cobrar en negro es una de las consecuencias que podrían llevarte a la cárcel

Otro acto fraudulento es solicitar el paro mientras se recibe otra ayuda o pensión incompatible con la prestación. Para evitarlo es necesario declarar todos los ingresos para evitar conflictos legales y pérdidas de derechos.

El SEPE podría llevarte a la cárcel

El uso de documentos falsos o la presentación de información incorrecta para cumplir con los requisitos de las prestaciones también es un delito. Esto incluye otras situaciones como la simulación de contratos o falsas cotizaciones para alcanzar el número de días necesarios para cobrar el paro.

Otro fraude que se ha detectado y cada vez con más frecuencia es la simulación de contratos. En algunos casos, las personas pactan ser dadas de alta en empresas ficticias para crear una situación aparente de desempleo. Este tipo de engaño ha llevado al SEPE a endurecer los requisitos, exigiendo al menos tres meses de cotización real antes de poder solicitar el paro.

Por último, los despidos pactados entre empleado y empleador para cobrar la prestación por desempleo, y la manipulación de cotizaciones para aumentar el total de las ayudas, también forman parte de los fraudes más investigados y sancionados por las autoridades, incluyendo incluso penas de cárcel de entre seis meses y tres años, tal y como aparece en el artículo 307 del Código Penal.