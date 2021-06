La bajada del IVA de la luz costará hasta 1.300 millones de recaudación al Gobierno, según AIReF

La bajada del IVA de la luz tendrá un impacto positivo en los bolsillos de millones de españoles, sin embargo comportará un coste anual en las arcas públicas al restar entre 1.100 y 1.300 millones de euros en la recaudación, a lo que se sumarían unos 1.000 millones adicionales si se suspende el impuesto de generación eléctrica, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El Consejo de Ministros aprobará este jueves una rebaja del IVA de la luz, del 21% actual al 10% para consumidores domésticos y pymes como medida para contrarrestar el incremento del gasto de los consumidores generado a partir del nuevo modelo de la factura de la luz que entró en vigor el pasado 1 de junio.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha señalado que un primer cálculo “rápido” estima un impacto anual de reducción de la recaudación de 1.300 millones, si bien la rebaja del IVA podría suponer también un aumento en la demanda, con lo que la merma recaudatoria podría situarse en una horquilla de entre 1.100 y 1.300 millones de euros.

De esta forma, el impacto de la medida de la bajada del IVA en 2021 se situaría entre unos 550 y 650 millones de euros de menos recaudación al producirse para algo menos de la mitad del ejercicio.

Herrero ha desvelado la estimación del impacto anual de la nueva medida de rebaja fiscal del Ejecutivo durante su intervención en el XXXVIII seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

1.000 millones adicionales menos si baja el impuesto a la generación

A esos posibles 1.300 millones de recaudación menos por la bajada del IVA de la luz se podrían sumar otros 1.000 millones adicionales de menos ingresos si finalmente como parece también se suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica en el tercer trimestre, como baraja el Gobierno.

Trasladado ese impacto anual al del periodo del ejercicio actual, la reducción sería de alrededor de 250 millones. No obstante, Herrero ha matizado que se trata de un ingreso y también de un gasto, ya que se destina también a compensar el déficit tarifario y por ello tendría incidencia en el déficit público.

En cualquier caso, el impacto recaudatorio de ambas medidas –la bajada del IVA en lo que resta del año y la suspensión del impuestos de generación eléctrica un trimestre– supondría un impacto recaudatorio de unos 900 millones de euros en total.

No precisa de medida de compensación al ser temporal

Aunque AIReF no se pronuncia sobre las medidas precisas del Gobierno, Herrero ha indicado que al tratarse de una medida “temporal” en principio la bajada del IVA de la luz no tendría por qué comprometer a la sostenibilidad y no se precisaría por tanto de una medida de compensación.

En este sentido, Herrero ha señalado que cuando se habla de sostenibilidad de las cuentas públicas se hace sobre la perspectiva de medio plazo, por lo que la preocupación es mayor cuando comporta la entrada de gasto estructural o una bajada de ingresos estructural, sin embargo en este caso al ser temporal no ve necesario una medida de compensación.

Eso sí, ha advertido de que si finalmente la reducción se convierte en una medida estructural, tal y como ha sucedido en otros Estados miembros, la rebaja fiscal requeriría una medida estructural de compensación para garantizar la maltrecha sostenibilidad de las cuentas públicas ante su vulnerabilidad actual dada la falta de consolidación fiscal.