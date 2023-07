Importantes cambios en el IRPH: quién puede reclamar las clausulas abusivas de su hipoteca

El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) es un índice alternativo al euríbor que se utiliza para calcular el interés de las hipotecas variables. Su valor representa el interés medio que los bancos aplican sobre las hipotecas que conceden en cada mes, aunque este se calcula con su tasa anual equivalente (TAE), según el Banco de España.

No existen datos oficiales sobre cuántas hipotecas variables están ligadas a este polémico índice, pero se estima que son aproximadamente el 10% de las que hay vigentes actualmente, según el comparador de precio HelpmyCash.

Polémica con el IRPH

El IRPH siempre ha cotizado por encima del euríbor, salvo en abril de 2023, debido a que representa el interés medio de las hipotecas. Durante años, los bancos contaron a los clientes que el IRPH era más seguro que el euríbor porque variaba menos de un mes para el otro, pero olvidaban explicar cómo se calculaba y que cotizaba más alto que el euríbor y que, por lo tanto, era una hipoteca más cara que una ligada al euríbor.

En consecuencia, muchos afectados por el IRPH decidieron llevar sus casos ante los juzgados para reclamar la eliminación de este índice y la devolución de los que consideraban cláusulas abusivas.

El aumento del euríbor encarece las deudas hipotecarias. Foto Freepik

Una sentencia emitida en enero de 2022 concluía que el IRPH no es abusivo pese a la falta de transparencia por parte del banco; sin embargo, ahora la justicia europea ha sentenciado que puede demostrares como falta de transparencia por parte de las entidades bancarias y que es la justicia española y el Tribunal Supremo el que deben determinar si esa falta de transparencia es suficiente para declarar abusiva la aplicación del IRPH.

Quién puede reclamar las clausulas abusivas de su hipoteca IRPH

La nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el IRPH deja en manos de los tribunales españoles dictaminar caso por caso la abusividad de las hipotecas referenciadas a este controvertido índice debido a su método de cálculo, aunque a su juicio los consumidores deben recibir información «suficiente» de cómo se calcula dicho índice.

El máximo tribunal europeo ha dado una serie de condiciones para determinar la transparencia en los procesos de contratación de prestamos hipotecarios vinculados al IRPH, abriendo así una vía de reclamación para personas afectadas por las clausulas abusivas.

Leer más: Esta es la hipoteca más barata de la semana

De este modo, pueden reclamar las clausulas abusivas aquellos consumidores con hipotecas ligadas al IRPH sin diferencial negativo por no haber igualado el tipo de interés con el del mercado y no haber recibido una información clara y transparencia desde el banco. Según Asufin, para una deuda de 150.000 euros desde 2004 hasta 2020, es posible recuperar más de 38.000 euros.