Esta es la cantidad que tienes que ganar en la Lotería de Navidad para jubilarte

El Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional repartirá 1.807 premios el próximo jueves 22 de diciembre. Es el más popular del año por las fechas en las que se celebra, y emplea una dinámica que se remonta a 1763, lo cual lo diferencia de otros sorteos más modernos.

Actualmente, los premios repartidos tienen un importe total de 2.520 millones de euros, lo que supone 112 millones más que en 2021. Están distribuidos entre el primer premio, el Gordo, de 400.000 euros, y los últimos, los reintegros (boletos que terminan en la misma cifra que el Gordo), de 20 euros.

Para hacer el cálculo de cuanto debemos ganar en la lotería para no volver a trabajar, hay que tener en cuenta los números de los premios y otros datos socio demográficos y económicos: lo que se cobra trabajando, lo que se gasta y la esperanza de vida. En España, el gasto medio por persona es de 11.780 euros al año, según el INE, se cobra de salario medio 25.165,51 euros brutos anuales y la esperanza de vida oscila entre los 79 años para los hombres y 85 años para las mujeres.

No permite anticipar el retiro de personas de edad media

Según declara el gestor administrativo Rubén Moratilla a la Cadena Ser, «los premios de un décimo de nuestra Lotería de Navidad no permiten anticipar el retiro de las personas que se encuadren dentro de los 30 a los 50 años con una renta y gasto medio«. Por ello, habrá que tener, no solamente un número del décimo, sino al menos una serie o varias para tener la certeza de que no necesitaremos volver a trabajar para conseguir adelantar nuestro retiro.

«La lotería de Navidad no mueve en sus premios principales los mismos importes que estamos acostumbrados a ver en juegos como Euromillones, cuyos ganadores se aseguran su retiro, tengan la edad que tengan a la vez que constatan que son los agraciados», afirma Moratilla.

Por último, recordar que los boletos llevan desde julio en venta, pero aún pueden adquirirse, por lo que te interesará saber qué números y combinaciones son los que suelen salir con mayor frecuencia. El Gordo ha terminado en 32 ocasiones en el número 5, siendo así el número más repetido en este premio en el Sorteo de Navidad. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 premios gordos cada uno de ellos. El número 8, por su parte, ha sido el reintegro del primer premio en 22 ocasiones.