CCOO presiona a la CEOE por el SMI: «El no acuerdo tiene un coste»

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha lanzado una advertencia a la CEOE para que firme la subida del 4% al salario mínimo interprofesional (SMI). En caso de no alcanzar un acuerdo, Sordo afirmó que los sindicatos solicitarán un aumento del 5%, y ha afirmado que «el no acuerdo tiene que tener un coste, porque si no, no hay ningún incentivo para el acuerdo».

Durante un desayuno informativo, Sordo respaldó la postura del Ministerio de Trabajo, que advirtió a la patronal sobre la posibilidad de buscar un acuerdo bipartito con los sindicatos con una subida superior al 4%. El líder sindical insistió en que esta medida «no es un chantaje», sino un incentivo para alcanzar consensos.

A pesar de la preferencia por un acuerdo, Sordo valoró positivamente la propuesta inicial de la CEOE de un aumento del 3% y destacó que el desacuerdo debe tener consecuencias para ambas partes. Asimismo, subrayó que la subida propuesta no llevaría a la quiebra de ninguna empresa, ya que cada medio punto representa 76 euros anuales.

Sordo expresó el respaldo de CCOO a la petición de la CEOE de imputar la subida del SMI a los contratos públicos afectados, señalando que esta medida evitaría la «estrangulación» de la negociación colectiva en sectores enteros. No obstante, propuso la creación de una mesa de diálogo específica con la participación de los departamentos de Hacienda y Economía.

CCOO pide a Sánchez una reunión urgente

Finalmente, Unai Sordo solicitó una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para retomar el marco de diálogo de la legislatura anterior.

Criticó la percepción de «cierta mutación» en el enfoque del Gobierno hacia el diálogo social y abogó por negociar proyectos de ley con patronal y sindicatos para alcanzar un consenso que beneficie a la sociedad, evitando decretos ley y promoviendo el diálogo político y social.

«Vamos a subir mucho el SMI en nuestro país»

En una entrevista con La Sexta, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, confirmó que el Gobierno español planea aumentar considerablemente el salario mínimo interprofesional (SMI) durante la próxima reunión programada para el viernes.

Las declaraciones indican que la decisión final se tomará en el marco de las negociaciones con los sindicatos CCOO y UGT, así como con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.

En caso de que la CEOE no acepte el 4%, el Ministerio de Trabajo advirtió el lunes que se desvincularía de esta propuesta, optando por una subida del SMI aún más ambiciosa.