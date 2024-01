Yolanda Díaz amenaza con subir el SMI más del 4% si la CEOE se levanta de la mesa

El Ministerio de Trabajo ha advertido que la propuesta de subir el Salario Mínimo Interprofesional un 4% este 2024 solo es posible si la patronal lo acepta y, si se levanta de la mesa, cerrará un acuerdo con los sindicatos para un porcentaje superior.

Así lo ha indicado en declaraciones previas a la primera mesa de Diálogo Social del año el ‘número dos’ de Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha asegurado que habrá una “subida más ambiciosa si la patronal se echa atrás”.

El Ministerio de Trabajo propuso antes de finalizar el año que el SMI, en la actualidad en los 1.080 euros por paga, subiera un 4%, hasta los 1.123, tomando en cuenta que la inflación se ha quedado en el 3,5% de media en 2023 y que permitiría ganar poder adquisitivo.

La propuesta iba en línea con la de la patronal CEOE, que puso encima de la mesa elevarlo un 3% este año y otro 3% el que viene, tomando como referencia el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que establecía esos porcentajes y una cláusula de revisión de un punto porcentual adicional.

Sin embargo, para adherirse a este acuerdo los empresarios también reclamaban que el Gobierno cambiara la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo que los costes asociados a la subida del SMI pudieran repercutirse en las contratas.

Pérez Rey ha dicho, sobre esta cuestión, que el Gobierno ha hecho un “estudio exhaustivo” y que no niegan que la patronal pueda tener razón, pero que ese asunto no puede determinarse en la mesa del diálogo social sobre el SMI. “Hemos trasladado esta cuestión, pero la revisión de todos los contratos públicos no parece que tenga sentido”, ha subrayado.

El Ejecutivo confía en convocar a los agentes sociales a una segunda reunión esta misma semana, que fije ya las cuantías de este sueldo ‘base’ para el resto del año.