Cómo puede afectar Ucrania a Mercadona, Lidl o Carrefour: tensiones logísticas o faltas de suministro

A Ucrania se la ha bautizado como el granero de Europa por la dependencia que tiene el Viejo Continente de sus cereales. España es también productora de grano, por lo que el golpe de la invasión rusa será menor. Sin embargo, casi un tercio del cereal que necesita el país procede del este de Europa. Por ello, no es de esperar una subida de precios en la alimentación que, si se mantiene la tendencia actual, tendrán que asumir tanto los productores como las cadenas de supermercados.

Todas las fuentes consultadas explican que no está previsto desabastecimiento en Mercadona, Lidl, Carrefour o alguna de las principales compañías que operan en España. «Si se resistió el coronavirus, se resistirá la guerra», aseguran. La tensión con Rusia existe desde hace semanas y un alto directivo del sector asegura que hasta el momento no existieron problemas por parte de ningún proveedor. Queda por ver que sucederá ahora, una vez ha estallado el enfrentamiento.

Para empezar, grandes productores como Nestlé cerraron sus fábricas en el país. El gigante alimentario tiene tres plantas en el país, así como multitud de almacenes que permanecen sin actividad desde el jueves por la suspensión de toda la cadena logística.

Oriol Montanyà, profesor de la UPF Barcelona School of Management, realiza una llamada a la tranquilidad. «Los consumidores mañana no notarán nada; solo existirán afectaciones si el conflicto se alarga», asegura. El impacto se producirá en el sector energético, en la automoción y en la alimentación. Y es que aunque el comercio español no tiene demasiados proveedores directos en Ucrania, si tiene muchos de segundo nivel.

Ucrania es un gran productor de trigo y cebada

«Ucrania es un gran productor de trigo y de cebada», ejemplifica el experto. «No me atrevería a decir que no habrá eso sí, porque se ha demostrado que la capacidad de reacción del sector de la distribución es muy grande», añadió. Sin embargo, el conflicto sí supondrá un golpe evidente a las ya tensionadas cadenas de suministro.

Sí se da por sentado una escalada de precios, tanto de las materias primeras como de la energía. La tendencia ya existía desde hacía meses y la invasión rusa solamente fue la puntilla a la situación.

No obstante, parece difícil que los productores puedan repercutir el alza de precios a los clientes. «Hasta ahora no había sido así», recuerda José Manuel Álvarez, secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE).

El dirigente señala que el precio del cereal ya escaló un 30% en 2021. Y apenas se notó en el coste final de los productos. Además, señala que la mayor parte de los productos importados se destinan a la producción de piensos para animales, por lo que no es de extrañar que también se reduzcan los márgenes en la industria cárnica.