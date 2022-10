Atención: cuánto pueden subirte el alquiler de la vivienda al renovar el contrato

Atención! Si tu arrendatario te quiere subir el alquiler más de un 2% al renovar el contrato, debes saber que hasta el próximo año no es posible. Y es que el Gobierno ha establecido un límite temporal para todos los contratos de alquiler de vivienda.

Hasta el 31 diciembre de 2022, solo se podrá subir hasta un 2%, salvo que el propietario no sea un gran tenedor (10 o más viviendas) y el inquilino esté conforme. En caso de que no haya acuerdo, no se podrá subir el alquiler por encima de ese porcentaje, según explica el portal inmobiliario Idealista en su blog.

A partir de 2023 pueden subir

A partir de 2023, el precio del alquiler de la vivienda al renovar el contrato, puede subir en función del indicador pactado previamente en el contrato, el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de fijar en el contrato una futura subida del alquiler, pero no se indica el índice al que se tomará de referencia, se elegirá por defecto el IGC.

Los contratos de alquiler que se actualizan mediante el IGC, se aplica la variación anual del índice a fecha de cada revisión, tomando de referencia la actualización correspondiente al último índice publicado. En cambio, en cuanto a los contratos que se actualizan mediante el IPC, se toma de referencia el índice publicado dos meses antes de la revisión.

Durante la vigencia del contrato, el precio solo puede ser actualizado por el propietario o el inquilino en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato y, el propietario, deberá avisar al inquilino con un mes de antelación al día del cobro de la nueva mensualidad.