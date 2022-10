Precio de la vivienda: este es el municipio de Madrid con el alquiler más barato

El precio de la vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 4,2% en los últimos tres meses, en consonancia con el incremento del 10,8% que se ha venido registrando a lo largo de estos últimos doce meses. Así, el precio del metro cuadrado en la capital se ha elevado hasta los 16,3 euros al mes, según reflejan los datos del último informe de precios elaborado por el portal inmobiliario Idealista.

Moratalaz, donde más suben los precios

La subida de precios más pronunciada ha tenido lugar en el distrito de Moratalaz, donde el alquiler se ha disparado un 6,5%. Menores han sido las subidas de Salamanca, con un 5,9%, y Villaverde, con un 4,1%.

Por debajo del 4% se sitúan Moncloa, con un 3,7%; Centro, con un 3,6%; Tetuán, con un 3,4%; Latina, con un 3,3%; Hortaleza, con un 3,2%; Chamartín, con un 3,1%; y Carabanchel, con un 3,1%.

Sin embargo, Villa de Vallecas y Barajas han sido los únicos distritos de la capital que han experimentado descensos en el precio del alquiler. En concreto, del 1% y del 0,7%, respectivamente.

Vicálvaro, el distrito más económico

El distrito donde el precio por metro cuadrado mensual es más elevado es Salamanca, donde ha alcanzado los 20 euros/m2 mensuales. Le sigue distrito Centro, donde el precio por metro cuadrado se ha situado en los 19,2 euros/m2 al mes, y Chamberí, con 18,3 euros/m2 al mes.

Leer más: Ya puedes pedir el bono de 250 euros del alquiler joven en la Comunidad de Madrid

Por contra, los distritos donde el coste del metro cuadrado es más reducido son Vicálvaro, donde se sitúa en los 11,2 euros/m2, y Villa de Vallecas, con 11,7 euros/m2.

Miraflores de la Sierra, el pueblo con los alquileres más baratos

Poniendo el foco en los municipios de la Comunidad de Madrid, destaca Aranjuez. Y es que es la localidad de la región donde más se han incrementado los precios, concretamente un 11,3%. Asimismo, son relevantes los crecimientos que ha experimentado el precio del alquiler en poblaciones como Paracuellos del Jarama, con un 11,1%, o La Moraleja, con un 7,5%.

En el otro extremo, se encuentra Villanueva del Pardillo, donde los precios no solo no se han incrementado sino que han descendido un 4,3%.

Sin embargo, en cuanto al coste del metro cuadrado, la capital de la comunidad autónoma es la que registra un mayor coste, de 16,3 euros/m2 al mes. En la siguiente posición figura La Moraleja, con 16,1 euros/m2; Pozuelo de Alarcón, con 13,1 euros/m2; Villaviciosa de Odón, con 12,9 euros/m2, y Majadahonda, con 12,9 euros/m2.

Por otro lado, el municipio donde es más barato alquilar un piso o casa en la región es Miraflores de la Sierra. Pues, en esta localidad el precio del metro cuadrado se sitúa en los 7,8 euros/m2.

El problema: la oferta

El portavoz de Idealista, Francisco Iñarreta, explica que el mercado del alquiler «se enfrenta ahora mismo a un gravísimo problema de oferta que mantiene tensionados los precios en las grandes capitales».

Según Iñarreta, la demanda «no solo no ha dejado de crecer tras la pandemia, sino que se multiplica con todas aquellas personas que son expulsadas del mercado de venta por no poder acceder a financiación». No obstante, la oferta de vivienda disponible «no deja de drenarse sin encontrar reposición».

«La falta de seguridad jurídica provocada por las medidas del gobierno en materia del alquiler ha incentivado la desinversión en el mercado y causado la desaparición de la oferta», ha indicado para luego asegurar: «Las políticas punitivas y coercitivas no solo van contra los propietarios sino contra el propio mercado».

Por ello, ha vaticinado: «Sin medidas que estimulen la aparición de nuevo producto, en unos meses nos daremos cuenta de que el problema ya no solo es el precio sino la desaparición total del mercado”.