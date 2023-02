Derecho a una pensión de la Seguridad Social: estos son los años que necesitas cotizar

Convertirse en una de las 6,32 millones de personas que cobran una pensión de jubilación en España depende de un sinfín de factores. Pues, es necesario reunir una serie de condiciones que van desde la edad con la que se tiene intención de dar comienzo a esta etapa vital hasta los periodos cotizados a la Seguridad Social a lo largo de la carrera profesional.

Precisamente, las cotizaciones son determinantes a la hora de de percibir una pensión de jubilación, puesto que determinan el acceso, pero también la modalidad a la que se podrá acoger el solicitante y la cuantía que percibirá una vez se jubile.

Cotizaciones para cobrar una pensión de jubilación

Teniendo en cuenta que el periodo mínimo para cobrar una pensión en la modalidad contributiva es de 15 años, en algunos casos puede ocurrir que no se cuenten con las cotizaciones exigidas. Entonces, es posible acogerse a la pensión de jubilación en la modalidad no contributiva, siempre y cuando los ingresos anuales de la persona interesada rentas anuales no superan los 5.899,60 euros. También será necesario tener más de 65 años, residir en la actualidad en España y haberlo hecho durante 10 años.

Las personas que estén afiliadas a la Seguridad Social y hayan cotizado a lo largo de 15 años y dos de ellos sean previos a la jubilación, sí podrán solicitar la pensión de jubilación en la modalidad contributiva. Sin embargo, deberán tener en cuenta que el importe de la prestación será el mínimo, ya que cobrarán el 50% de la base reguladora. No obstante, a medida que se disponga de un mayor número de periodos cotizados, el porcentaje irá aumentando.

Para percibir la totalidad de la prestación económica, será necesario haber cotizado durante un mínimo de 37 años y nueve meses, así como jubilarse con 66 años y cuatro meses. Sin embargo, si se cuentan con cotizaciones superiores a los 37 años y nueve meses, será posible adelantar la edad de jubilación hasta los 65 años. Si se quiere percibir la pensión máxima dentro de la modalidad contributiva se deberán reunir estas condiciones y, además, haber situado la base de cotización entre los máximos en los 24 años previos al abandono de la vida laboral.

Revalorización de las pensiones

En el marco de la revalorización de las pensiones, un proceso que tiene lugar cada año y que tiene como objetivo actualizar el importe de las prestaciones acorde al nuevo contexto económico, las cuantías de las pensiones se han incrementado un 8,5% en 2023. Para concretar esta subida se tomó como referencia el Índice de Precios de Consumo (IPC), un indicador que mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios consumidos por las familias en España, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Por ello, las pensiones contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), han subido en torno a dicho porcentaje. Por su parte, las pensiones no contributivas mantienen la subida del 15% que se les aplicó el pasado mes de julio en virtud de una enmienda pactada por el Gobierno con Bildu en el marco de la negociación presupuestaria.

Los beneficiarios de la pensión de jubilación y tiene una edad superior a los 65 años y tienen un cónyuge a cargo cobran 966,19 euros, mientras las que no tienen cónyuge perciben 783,04 euros y las que tienen un cónyuge no a cargo 743,22 euros. Sin embargo, los jubilados con menos de 65 años cobran 905,87 euros si tiene un cónyuge a cargo, frente a los que no tienen cónyuge y perciben 732,60 euros y los que tienen un cónyuge no a cargo y cobran 692,45 euros.