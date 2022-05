De Endesa a Naturgy: estas son las tarifas del gas más baratas

Ante la subida en los precios de la energía, agravados por la guerra entre Ucrania y Rusia, los consumidores prestamos una mayor atención al consumo de gas. A continuación te mostramos algunas de las tarifas más baratas para viviendas con un consumo de gas inferior a los 5.000 kWh al mes.

Endesa

La tarifa ‘One Gas’ que ofrece el grupo energético Endesa fija un precio de 66,61 euros al mes. Mientras que el término fijo que cobra la comercializadora es de 6,50 euros al mes, el término variable es de 0.1317 €/kWh.

El funcionamiento y la gestión de la tarifa se llevan a cabo de forma totalmente ‘online’. Así pues, las facturas se reciben por correo electrónico y no por correo ordinario. Para contratar la tarifa, que no tiene permanencia y no penaliza el cambio de empresa, es necesario acceder al portal o la app de la compañía, tener factura electrónica y el pago domiciliado.

Naturgy

El grupo energético presidido por Francisco Reynés ofrece la tarifa ‘Digital Gas’ con un precio de 73,36 euros al mes. La compañía fija el importe del término fijo en 6,18 €/kWh. y el del término variable en 0.1104 €/kWh.

La sostenibilidad es un factor clave en esta tarifa y, por ese motivo, la energía que se utiliza es «100% comprometida con el medio ambiente». En esta línea, se han eliminado las comunicaciones en papel y todas las gestiones se llevan a cabo a través de la web, la app o el área de clientes.

Total Energies

La tarifa más barata es ‘A tu Aire Gas’ ofrecida por Total Energies, con un precio de 60,31 euros al mes y está dirigida a consumos inferiores a los 50.000 kWh al año. El término fijo que cobra la comercializadora es de 5,43 €/kWh, mientras que el término variable es de 0.1180 €/kWh.

Los clientes de esta tarifa pueden disfrutar de varios descuentos, como el del 10% en el termino fijo de gas o uno del 50% en el servicio Facilita durante los 12 meses en la primera contratación. La compañía también ofrece un programa de 2.000 puntos dirigido a los clientes que se dan de alta por primera vez en facturación digital para canjear el consumo por energía o regalos.