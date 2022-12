Garamendi carga contra las previsiones de crecimiento del Gobierno

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha cargado contra las estimaciones elaboradas por el Gobierno para el próximo año. Si bien la previsión del Gobierno es que el producto interior bruto (PIB) aumente un 4,4% este año y un 2,1% en 2023, la patronal sitúa esta última cifra muy por debajo y vaticina un crecimiento de solo el 1% para el próximo año.

Las previsiones de la CEOE van en la línea de las formuladas por distintas entidades financieras. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía española se expandirá un 1,2% y la Comisión Europa (CE) auguró un crecimiento del PIB español para 2023 del 1%.

«Creo que realmente la principal empresa de este país es el Estado y es donde nosotros lo que planteamos y decimos es que en los presupuestos, cuando pensamos y sabemos que el crecimiento en España el año que viene puede estar en el 1%, están marcando un crecimiento del 2,5%», destacó Garamendi en declaraciones a los medios antes de una asamblea general de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).

También se refirió a la deuda del país. «Es una realidad que la deuda española ronda el 117% cuando estaba en el 98%«, remarcó para después destacar: «En estos momentos, vemos que los tipos de interés van a subir, algo que también ha advertido el Banco Central».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EFE/ Luis Millán.

Así, insistió en que «el propio gobernador del Banco de España dijo hace varios meses que posiblemente se podrían rondar tipos del 2% e incluso algo más». Por ello, subrayó: «Es algo que debemos saber para ponernos las pilas, hacer las cosas bien y que no nos pille el toro porque no pensemos que no va a ser así». Con todo, aseveró: «Es una realidad que está ahí».

El líder de la patronal también reprochó al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que con una deuda del 98% y con la recomendación por parte de Bruselas de contar con un déficit por debajo del 2%, en los presupuestos se hable de «un 4% con la recaudación histórica de máximos de más de 30.000 millones de euros donde es el propio Estado el que participa en el banquete de la inflación».

«Más que las empresas, el problema lo tiene el Estado», aseveró Garamendi tras ser preguntado acerca de si las compañías españolas están preparadas para afrontar la incremento en su deuda. En este sentido, señaló a las compañías como la «solución», puesto que «aportan a la sociedad cosas necesarias para que esta avance».

«Si pones estos datos encima de la mesa, lo que te dicen es que hay que hacer algo», aseveró. «Nosotros pensamos que hay muchas duplicidades en los gastos de todas las administraciones públicas,» indicó para luego ahondar en un estudio llevado a cabo por la patronal en el que se concluía que «en España podríamos hablar de hasta 80.000 millones de euros que podrían ser mejor gestionados».

Así, Garamendi hizo hincapié no solo de recaudación sino también de eficiencia en el gasto. «Esta es la realidad y la realidad es que tenemos ver cómo de alguna manera podemos gestionar mejor ese gasto», zanjó.