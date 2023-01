El Gobierno retrasa por tercera vez la reforma del mercado eléctrico

El Ejecutivo ha dado un nuevo bandazo con la reforma del mercado eléctrico español. En concreto, con los cambios del sistema regulado (PVPC), que era una condición obligatoria para la aprobación de la ‘excepción ibérica’ por parte de Bruselas y que, ahora mismo, se encuentra sin fecha fija. Aunque todo apunta a que en primavera podría estar listo.

La reforma de la tarifa regulada de la luz lleva coleando desde el año pasado, y todo hace indicar que su aprobación no será inmediata. Cabe recordar que el equipo de la vicepresidenta Teresa Ribera se comprometió a tener listos todos los cambios para el 1 de octubre de 2022. A cambio, Bruselas autorizaba la aprobación del mecanismo ibérico que topa los precios del gas.

A falta de conocer cómo ha sentado en el seno de la Comisión Europea este retraso, el Gobierno dispuso otra fecha. Según el documento del proyecto presentado para la reforma, el 1 de enero se introducirían los cambios. Algo que tampoco ha sucedido.

Así, en estos momentos, la explicación oficial del Ministerio para la Transición Ecológica es que «se están estudiando los comentarios del informe de la CNMC sobre la propuesta original elaborada por el Miteco. La futura normativa se remitirá al Consejo de Estado, prosiguiendo con su tramitación, tan pronto como sea posible«.

Sin embargo, tal y como ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL, no se espera que haya una resolución final casi hasta abril. Además, fuentes del sector asumen que todos estos movimientos podrían estar relacionados con la prórroga de la ‘excepción ibérica’.

Qué sucede con el PVPC

No obstante, no es la única explicación que se maneja dentro del sector energético. Y es que, ante la falta de respuestas concretas del Gobierno, cada actor del entramado eléctrico asume unos motivos. Así, los precios más bajos con respecto al año pasado podría estar llevando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a no intervenir el mercado por miedo a que se genere algún tipo de distorsión.

De igual modo, la lucha del Gobierno contra el IPC también estaría detrás de estas medidas. Y eso que el plan de reforma del PVPC lo que tiene previsto, en un primer momento, es contener los vaivenes de los precios. Aunque eso también ha fallado tras la publicación del informe de la CNMC, donde se aseguraba que no todo estaba tan claro.

Qué se espera del nuevo PVPC

En cuanto a lo que se puede esperar sobre esta reforma el PVPC, cuando en la primavera se planteó la situación, el Ministerio para la Transición Ecológica trasladó la idea de que, pese a los cambios -y con la intención de que los usuarios no se vean afectados por la alta volatilidad del mercado- no desapareciera del todo la influencia de los mercados a corto plazo.

El objetivo es evitar que hogares y empresas pierdan el incentivo a adaptar su consumo a los momentos o jornadas en las que el sistema eléctrico genera electricidad más barata y limpia, bien porque la oferta de renovables es abundante o porque la demanda cae

Sobre el formato, existe la intención de referenciar el precio de una futura tarifa regulada a una cesta de productos (a largo plazo, del mercado diario, etc.) para diversificar el riesgo de cada mercado. En cuanto a la falta de liquidez, el Gobierno quiere resolverla con los cambios que ha aprobado para las renovables del llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos) que tienen garantizada una retribución específica.