Importante aviso de Hacienda: esta es la deuda máxima que puedes tener para que te la perdonen

En tiempos de incertidumbre económica, muchas familias españolas se ven obligadas a recurrir al endeudamiento para hacer frente a sus necesidades. Ya sea por el desempleo de un miembro del hogar, el uso excesivo de tarjetas de crédito, la financiación de compras o préstamos hipotecarios, sumado a los bajos salarios y la temporalidad en los contratos, la deuda es una realidad para un gran número de hogares en el país. Sin embargo, no todas las deudas tienen el mismo peso ante Hacienda.

Aunque el endeudamiento sigue siendo una preocupación para muchas familias, el Banco de España informó en julio de 2024 que la deuda de los hogares españoles cayó un 1% en el primer trimestre del año. En concreto, descendió de 695.800 millones de euros en marzo de 2023 a 681.500 millones en el mismo mes de 2024. Este descenso supone un pequeño alivio para muchas economías familiares. Sin embargo, para quienes aún tienen deudas con el fisco, es crucial estar al tanto de las normativas vigentes.

¿Hasta qué cantidad perdona Hacienda las deudas?

A pesar de que muchos se esfuerzan por saldar sus deudas, hay ocasiones en las que pueden quedar pequeñas cantidades pendientes con la Agencia Tributaria. Sin embargo, hay una buena noticia para aquellos que tengan deudas mínimas con Hacienda: si la deuda no supera los tres euros, será perdonada. Así lo establece una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en noviembre de 2022.

Hacienda no puede retener ninguna cantidad que deje al ciudadano por debajo del salario mínimo. Foto: Carlos Luján / Europa Press

La razón detrás de esta medida es puramente económica. Según el BOE, perseguir el cobro de estas cantidades resulta contraproducente, ya que los costes de recaudación serían superiores a los recursos que se podrían obtener. Por ello, Hacienda ha decidido que no tiene sentido gastar recursos públicos en la persecución de deudas insignificantes, lo que supone un “nulo provecho” para las arcas del Estado.

¿Puedo tener una deuda con Hacienda y no saberlo?

Es posible que algunos contribuyentes tengan deudas con Hacienda sin ser conscientes de ello. Este escenario puede ocurrir, por ejemplo, si alguien se ha mudado y no ha actualizado su domicilio fiscal en los registros de la Agencia Tributaria. Tener el domicilio fiscal actualizado es imprescindible, ya que todas las notificaciones oficiales de Hacienda se envían a esa dirección, y si no se recibe una comunicación, el contribuyente podría encontrarse con una multa de hasta 250 euros por no haber informado adecuadamente.

Además, las deudas con Hacienda pueden derivar de la liquidación de un impuesto o de sanciones pendientes de pago. No cumplir con el pago dentro del plazo voluntario podría derivar en una providencia de apremio, lo que conllevaría recargos y el incremento de la deuda original. Estos recargos pueden llegar hasta el 20%, además de los intereses de retraso, lo que agrava aún más la situación para el deudor.

¿Qué sucede si tienes un embargo?

En algunos casos, los contribuyentes con deudas pendientes pueden enfrentarse a embargos sobre sus salarios o pensiones. No obstante, hay una protección para aquellos que perciben ingresos bajos. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 27, establece que no se puede embargar una parte del sueldo o pensión si con ello el contribuyente queda con menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Actualmente, el SMI está fijado en 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Además, la Ley de Empleo 3/2023 refuerza esta protección al declarar que el SMI es inembargable. Esto significa que Hacienda no puede retener ninguna cantidad que deje al ciudadano por debajo de esta cifra. A partir de esa cantidad, el fisco puede embargar lo necesario para saldar la deuda.

Así pues, aunque la deuda de los hogares españoles ha mostrado una ligera caída, muchos contribuyentes aún pueden tener deudas pendientes con Hacienda. La buena noticia es que, si la cantidad adeudada no supera los tres euros, Hacienda no procederá a su cobro. Aun así, es importante mantenerse informado sobre las propias deudas y realizar las consultas pertinentes en la Sede Electrónica para evitar sorpresas.