Jubilarse a los 56 años y cobrando más del 100% de la pensión es posible

Jubilarse a los 56 años y cobrando más del 100% de la pensión parece imposible, pero no lo es. Existen vías legales, como la tabla de enfermedades de incapacidad permanente, que permiten a muchos trabajadores poner fin con su vida laboral antes de la edad legal.

Leer más: Cuánto pierdes de pensión si te jubilas de forma anticipada a los 63 años

En 2023, la edad legal de jubilación es a los 66 años y cuatro meses, siempre y cuando se haya cotizado por 37 años y nueve meses. Por su parte, las personas que cuenten con cotizaciones superiores a este periodo, podrán jubilarse a los 65 años.

Jubilación a los 56 años

Un pensionista almeriense ha conseguido prejubilarse a los 56 años y sin penalizaciones en la cuantía de la pensión. De hecho, con una prestación superior a su sueldo. Este pensionista sufrió una enfermedad de niño que le arrastró problemas físicos y le dificultaban poder realizar su trabajo por falta de agilidad física, tal y como informa el portal Noticias Trabajo.

Entonces, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) de la Seguridad Social le concedió una incapacidad permanente de Gran Invalidez, el grado más alto. Con esta, podía seguir trabajando, aunque en trabajos que su incapacidad le permitieran.

Dinero y calculadora.

A los 56 años, cuando trabajaba en el Ayuntamiento de su pueblo, unos compañeros le informaron de que podía jubilarse con esa edad si tenía un grado de discapacidad igual o superior al 45%. En su caso, el grado de discapacidad es del 60%, por lo que, la administración le permitía prejubilarse. Además, tal y como detalla el pensionista al portal, contaba con los años cotizados suficientes -más de 37 años- para poder alcanzar la jubilación anticipada.

Leer más: El aviso de la Seguridad Social sobre la nueva edad de jubilación

«Cobré el 100% de la pensión que me correspondía sin que la Tesorería General de la Seguridad Social me aplicara ninguna penalización ni el coeficiente reductor que me correspondería, como si hace con quienes cobran una jubilación anticipada”, declara al medio el pensionista almeriense. En concreto, su pensión quedó en 1.743,79 euros mensuales, repartidos en 14 pagas, frente a los 1.643,04 euros que cobraba en el trabajo.