La Inspección de Trabajo impone a Glovo nuevas sanciones por 57 millones

La Inspección de Trabajo ha impuesto nuevas sanciones a la empresa de reparto Glovo por un total de 57 millones de euros por empleo de falsos autónomos y por trabajo irregular de personas extranjeras en Glovo Madrid.

Las propuestas de sanción, adelantadas por la Cadena Ser, responden a dos irregularidades. Por un lado, 7.022 faltas de alta de trabajadores en la Seguridad Social por una cuantía de 32,9 millones a los que se suman el acta de liquidación, que responde a la falta de cotización de esos trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social y que asciende a 19 millones.

Por otro lado, se ha sancionado con 5,2 millones por trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo, una medida que afecta a 813 personas. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo está valorando llevar a Glovo ante la Fiscalía por un delito de explotación de trabajadores sin papeles.

En total, Glovo España acumula ya 205,3 millones en multas (actas de infracción y actas de liquidación) que afectan a 37.348 trabajadores por incumplir la ‘ley rider’, la cual entró en vigor en agosto de 2021 y obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores.

Glovo recurrirá

Según recoge Europa Press, Glovo ha afirmado que recurrirá las nuevas sanciones de la Inspección de Trabajo, alegando que el periodo inspeccionado al que se refiere el expediente es anterior a la entrada en vigor de la conocida como ‘ley rider’.

«Además de no ser consecuencia de la ‘ley rider’ por ser de un periodo anterior, la propuesta de sanción hace referencia a un modelo operativo que ya no existe en España. No existe ningún informe de la Inspección Laboral ni ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre el nuevo modelo inédito actualmente disponible en España», han subrayado desde la compañía.