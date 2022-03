Las gasolineras se pronuncian contra el Gobierno por el caos del plan de las bonificaciones

Las asociaciones responsables de las estaciones de servicio se han pronunciado de forma contundente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el caos sectorial que está provocando la improvisación de la medida para abaratar los combustibles en 20 céntimos por litro. Las gasolineras avisan que no pueden asumir el coste de una medida que comienza a aplicarse este viernes, por lo que están exigiendo respuestas urgentes al Ejecutivo.

El Gobierno cerró un acuerdo en la madrugada del pasado jueves con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), conformado por las patronales mayoritarias y representante del 90% del sector, que incluye un paquete medidas por 1.000 millones de euros, con una ayuda directa de 450 millones de euros y una bonificación de 0,20 euros por litro de combustible, con un ahorro de 700 euros al mes por camión.

La medida, similar a la acordada en Francia, surtirá en principio efectos desde este próximo 1 de abril hasta el 30 de junio, prorrogable en función de la evolución de los mercados, y las petroleras tendrán que contribuir a dicha bonificación con unos 150 millones de euros, según confirmaron fuentes gubernamentales a Economía Digital. Sin embargo, el Ejecutivo no ha aclarado, de momento, de qué forma y cuándo abonarán las ayudas.

El Gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible, de los que 15 céntimos saldrán del presupuesto público y 5 céntimos serán soportados por los operadores de productos petrolíferos. Esta bonificación supondrá más de 600 millones de euros para el sector del transporte, unos 450 millones a cargo de los presupuestos del Estado y los restantes 150 millones a asumir por las petroleras.

Surtidores en una gasolinera. Foto: Efe

Sin embargo, a falta de conocer los entresijos de esta medida, que será ratificada este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que se espera que afecte a más de 4.000 estaciones de servicios de toda España, desde la a Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) han declarado que si lo que quiere Sánchez es que pymes y autónomos sean quienes financien la iniciativa, lo único que conseguirá es ponerlas en peligro de supervivencia.

Desde la patronal han asegurado que no es que las estaciones de servicio no deseen contribuir al éxito de la misma, «sino que directamente no pueden hacerlo». De esta manera y ante esta situación, las asociaciones del sector de la gasolina están realizando reuniones de urgencia para ver cómo afrontan los costes de esta medida y de qué forma se aplicará tras la publicación del BOE.

El director general de la Ceees, Nacho Rabadán, ha explicado este miércoles en declaraciones a Europa Press, que, de facto, tendrán que adelantar la bonificación de su bolsillo, lo que presenta como «inviable» para un sector que está «muy atomizado». Rabadán ha detallado que «de las 11.500 estaciones de servicio que hay, el 70% son propiedad de pymes o micropymes y dentro de ese 70% tenemos hasta 3.800 autónomos«.

«Creemos que es una medida bienintencionada, nosotros queremos que el carburante esté lo más barato posible porque el nuestro es un negocio de volumen», ha indicado el director, «cuanto más vendemos mejor para nosotros. Estos precios tan altos hacen que la demanda se contraiga». Por último, Ceees estima que, de media, las empresas propietarias de las estaciones de servicio tendrán que adelantar aproximadamente unos 33.000 euros al mes, lo que hace la actividad insostenible en términos de liquidez.