El Ministerio de Ribera deja de publicar los costes de la luz en plena escalada de precios

El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, ha usado X (la antigua Twitter) como una herramienta muy valiosa para conocer los precios eléctricos del mercado mayorista. Algo que ha dejado de hacer. Justo en un momento donde los costes están disparados.

Pasado el mediodía, de una manera muy concreta con un mapa de Europa, y la comparación directa con Francia, Italia y Alemania, el Miteco ha publicado el coste mayorista de la electricidad durante el periodo que ha habido medidas anticrisis. En el ‘post’, además, se añadía el coste de la excepción ibérica.

Ha sido, precisamente, la caída de esta medida la que ha provocado que ya no se publique más. El interés que tenían desde el organismo público era realizar la comparativa con otros países y, en concreto, hacer ver las diferencias que se conseguía con el mecanismo que topaba el gas. No obstante, desde hacía muchos meses no entraba en acción dicha excepción.

Este mecanismo consistía en topar el precio del gas que entraba en el mix para la generación eléctrica cuando pasaba un umbral que se había fijado con anterioridad. Posteriormente, se hacía con una compensación a las energéticas por el valor real del que se hacían cargo los consumidores. Con esta excepción, y mediante una ecuación matemática para elaborar el coste, los clientes veían una rebaja en sus facturas.

Escalada de precios

Lo más curioso en esta situación es que este apagón informativo ha llegado en un momento donde los costes están muy tensionados. Según datos proporcionados por el operador del mercado (Omie), para este martes, 9 de enero, el precio del mercado mayorista estará en los 113 €/MWh.

Se trata de un coste anormalmente alto, y que puede llegar a estar más tensionado los próximos días. De hecho, el mercado de futuros MEFF pronostica que durante las semanas centrales de enero los precios siempre rondarán los 100 €/MWh.

Ahora mismo los usuarios que quieran conocer estos precios deberán acudir a la página web del Omie, o también podrán informarse en los perfiles especializados de profesionales del sector energético que diariamente hace análisis y valoraciones.