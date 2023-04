Esta es la pensión a la que tienes derecho con solo 10 años cotizados

El principal objetivo de la pensión de jubilación, un derecho al que pueden acceder todas aquellas personas que hayan estado afiliadas a la Seguridad Social, es recoger los réditos obtenidos para disfrutar de esa nueva etapa.

Para acceder a la jubilación es imprescindible cumplir con un seguido de requisitos. Entre ellos, los años de cotización. La Seguridad Social exige haber cotizado durante un mínimo de 15 años. Además, dos de estos años deben estar comprendidos en los 15 anteriores al momento de solicitar la pensión.

No obstante, es posible que no todas las personas hayan podido cotizar los años exigidos por la Seguridad Social, ya sea para atender a hijos o por otras razones. Estos deben saber que con 10 años cotizados al sistema público también es posible acceder a una prestación. Te explicamos cuál es.

Pensión a la que tienes derecho con 10 años cotizados

Si no has alcanzado los años de cotización exigidos, debes saber que puedes solicitar la pensión no contributiva de jubilación. Para poder acceder a esta prestación, también hay que cumplir con un seguido de requisitos, tanto generales como específicos:

Personas con una residencia legal en España .

. Los ingresos, en cómputo anual, no pueden superar los 6.784,54 euros anuales .

. Tener 65 años o más.

Las pensiones no contributivas son las que se conceden a las personas que, sin haber cumplido los requisitos de cotización necesarios, se encuentran en una situación de necesidad y carecen de recursos suficientes para su subsistencia.

Cuantía

Con la subida de las pensiones no llevada a cabo por el Gobierno, a través de un pacto con EH Bildu, el importe de estas han ascendido hasta los 484,61 euros al mes, es decir, 6.784,54 euros al año, divididos en 14 pagas.

No obstante, no significa que esta sea la cuantía que cobrarán todos los beneficiarios de una pensión no contributiva. Y es que, la cantidad que se recibe por alguna de las dos pensiones contributivas -jubilación e invalidez- se calcula en función de las rentas personales del solicitante y de la unidad económica de convivencia.