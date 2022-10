Esta es la pensión de jubilación que te queda si no llegas a 15 años cotizados

El periodo cotizado es un elemento fundamental a la hora de determinar el derecho a percibir una pensión de jubilación del sistema público, pero también la edad con la cual se solicita el subsidio. Y es que para cobrar la pensión de jubilación en la modalidad contributiva es necesario haber cotizado al menos durante 15 años.

Pensión no contributiva

La pensión no contributiva es una ayuda económica concedida por el Estado a las personas que no han cotizado el periodo suficiente o no cumplen los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva, y además, no disponen de los recursos suficientes para subsistir de forma autónoma.

Mientras que para percibir la totalidad de la pensión de jubilación contributiva es necesario haber cotizado durante al menos durante 37 años y seis meses, o bien, solicitar el subsidio con una edad superior a los 66 años y dos meses, en el caso de la prestación no contributiva la cuantía a percibir es fija.

¿Cuánto se cobra?

El importe económico de esta prestación varía en función de los ingresos y la situación familiar. Mientras que la cuantía mínima se sitúa en los 1.474,90 euros anuales, el importe máximo que se puede cobrar por esta prestación económica asciende hasta los 5.899,60 euros al año.

Conviene tener en cuenta que la pensión de jubilación no contributiva se abona en 14 pagas, divididas en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año.

Además, el importe mensual de la pensión no contributiva que están percibiendo los beneficiarios en las mensualidades de julio a diciembre de 2022 se ha incrementado un 15%, en aplicación de lo establecido en el nuevo decreto del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado por el Ejecutivo para mitigar los efectos de la inflación.