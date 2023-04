Pensión de viudedad: estas son las grandes diferencias depende de la comunidad donde vivas

La pensión contributiva de viudedad de la Seguridad Social es una prestación que se otorga a aquellos cónyuges cuya pareja haya fallecido y en España la cobran actualmente más de 2,354 millones de personas. De ellas, 2,15 millones son mujeres frente a los casi 200.000 hombres.

Así lo recoge Europa Press en información que el Gobierno ha entregado a través de una pregunta parlamentaria en el Congreso. En esta respuesta se detalla también que la media de la pensión contributiva de viudedad se sitúa en España en 850 euros al mes y se constatan las diferencias existentes en la media de esta pensión entre comunidades autónomas.

El País Vasco es la región con mayor promedio de la pensión de viudedad, con 1.031 euros al mes, seguida de Madrid, con 970,84 euros y de Asturias, con 969,37 euros. En el lado contrario se sitúa Galicia, con una media de pensión de viudedad de 716,9 euros. Dividiendo por género, las mujeres cobran de media una pensión de viudedad de 871,4 euros y los hombres una de 595,6 euros.

Novedades en las pensiones de viudedad

El Estado ha incrementado el gasto en estas pensiones en más de un 20% desde 2019, cuando se situaba en 23.516,55 millones de euros, en contraste con los 28.393,66 millones de euros que se estiman en los Presupuestos de 2023. Con carácter general, la pensión de viudedad asciende al 52% de la base reguladora, aunque puede alcanzar el 60% en determinados supuestos.

Estos son, según informa la Seguridad Social, ser mayor de 65 años; no percibir otra pensión pública española o extranjera y no tener ingresos por la realización de trabajos por cuenta ajena o por cuenta propia. También se contemplara esta opción si no se dispone de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, ganancias patrimoniales o rentas de actividades económicas superiores a los límites exigidos para acceder a la pensión mínima.

El porcentaje de la pensión de viudedad puede ascender hasta el 70% de la base reguladora cuando el pensionista tenga cargas familiares y poco nivel de ingresos. En concreto, si esta pensión constituye la fuente de ingresos principal o si los rendimientos anuales del pensionista no superan los 18.877,6 euros.

Una novedad de estas pensiones es que el Ejecutivo pactó con EH Bildu incrementar las pensiones mínimas de viudedad y equipararlas con las contributivas de jubilación. De esta manera, las pensiones mínimas de viudedad aumentarán en 2024 desde 40 euros al mes si son individuales, hasta 126 euros si es viudedad con cargas familiares. El incremento, según explicó Bildu, será de entre 1.775 y 3.800 euros durante cuatro años.