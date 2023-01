Prestación contributiva por desempleo: esto pasa si trabajas menos de un año

La prestación contributiva por desempleo, más conocida como paro, protege a las personas que, pudiendo y queriendo trabajar, se encuentran en desempleo y han cotizado a la Seguridad Social más de 365 días. Sin embargo, puede darse el caso en muchas ocasiones de no tener acumulado este periodo de cotización para acceder a dicha prestación, por lo que no se tendría derecho a cobrarla a pesar de haber finalizado la relación laboral y haberse dado de alta en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según explica el SEPE, existe un subsidio por desempleo para estos casos de tener menos de un año cotizado y su duración dependerá del número de meses cotizados y de si tienen o no responsabilidades familiares. No obstante, más allá de que se cobre una ayuda económica mensual, se debe tener en cuenta que las cotizaciones que sirven para reconocer este subsidio no podrán ser tenidas en cuenta para acceder a una futura prestación contributiva.

Si se tienen responsabilidades familiares, el subsidio durará 3, 4 o 5 meses, al igual que los meses cotizados. En el caso de haber cotizado 6 o más meses, el subsidio durará 21 meses. En este último supuesto, el derecho se reconoce por seis meses y se puede prorrogar por períodos de 6 meses hasta su duración final.

En cambio, si no se tiene responsabilidades familiares, el subsidio durará 6 meses si se han cotizado 6 o más meses. Y, en el caso de personas trabajadoras fijas discontinuas, la duración del subsidio será igual al número de meses cotizados por desempleo en el año anterior a la solicitud.

480 euros al mes

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) que haya cada año. El cálculo para hallar la cuantía es el siguiente: si el SMI es, por el momento, de 1.000 euros mensuales, el IPREM es 600 euros mensuales, ambos en 14 pagas. Por tanto, el 80% del IPREM que perciben quienes cobran el subsidio por desempleo es de 480 euros al mes, también en 40 pagas. Una subida del SMI repercutiría en un aumento de esta cantidad.

Según detalla el SEPE, en el caso de pérdida de trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas en el último contrato. Durante la percepción del subsidio, el SEPE ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a las prestaciones de asistencia sanitaria y, en su caso, protección a la familia.