Así son los requisitos de cotización para la pensión mínima de jubilación en 2025

A partir de 2025, el sistema de pensiones de España sufrirá una serie de ajustes que afectarán tanto la edad de jubilación como los requisitos de cotización, con el objetivo de hacer el sistema más sostenible en un contexto de envejecimiento poblacional y baja natalidad.

Leer más: La Seguridad Social retira la pensión mínima de jubilación para quienes reciben estos ingresos

En cuanto a los años de cotización necesarios para acceder a la pensión completa, el mínimo se mantiene en 15 años, pero solo garantiza el 50% de la base de la pensión. Para poder recibir la totalidad de la pensión, será necesario haber cotizado durante 36 años y seis meses. Este requisito aumentará de manera progresiva, alcanzando los 37 años de cotización en 2027. Si no llegas a cumplir con los 15 años mínimos, no podrás acceder a la pensión contributiva, aunque podrás optar por la pensión no contributiva, que es de menor cuantía.

Edad de jubilación: sube en 2025

La edad de jubilación también experimentará un aumento. En 2025, aquellos que no cumplan con los 36 años y seis meses de cotización deberán esperar hasta los 66 años y ocho meses para poder jubilarse. Sin embargo, si has cotizado durante 38 años y tres meses, podrás retirarte a los 65 años, lo que beneficiará a aquellos con trayectorias laborales más largas.

Para quienes deseen jubilarse antes de la edad estándar, la jubilación anticipada también sufrirá modificaciones a partir de 2025. Para acceder a esta opción a los 63 años, será necesario haber cotizado al menos 38 años y cuatro meses. Además, es importante tener en cuenta que elegir la jubilación anticipada conlleva reducciones en la cuantía de la pensión, ya que se aplicarán coeficientes reductores que disminuirán el importe mensual.

Foto: Freepik.

Cálculo de la pensión: cambios en el método de cálculo

En cuanto al cálculo de la pensión, en 2025 seguirá aplicándose el sistema basado en los últimos 25 años de cotización (los últimos 300 meses de vida laboral), aunque este método de cálculo cambiará en 2026. A partir de entonces, se introducirá una nueva fórmula en la que se podrán computar los últimos 29 años de cotización, pero excluyendo los dos peores años. Esto permitirá ajustar la base reguladora, que es el valor sobre el cual se calcula la pensión final.

Pensión mínima: variabilidad según la situación familiar

La cuantía de la pensión mínima dependerá de la situación familiar del beneficiario. Si tienes un cónyuge a cargo, la pensión mínima será de 1.033,30 euros mensuales. Si no tienes cónyuge, la pensión mínima rondará los 825,20 euros mensuales, y si tienes cónyuge, pero no a cargo, la pensión mínima será de unos 783,30 euros mensuales. Es importante destacar que estos valores pueden variar según el caso concreto de cada persona.

Ante estos cambios, es fundamental que los trabajadores revisen su historial de cotización y planifiquen su futuro. Si estás cerca de la jubilación, asegúrate de tener los 15 años mínimos de cotización para acceder a la pensión contributiva, y considera cómo puedes completar posibles lagunas de cotización. Una forma sencilla de hacerlo es consultar tu vida laboral y el resumen de tus cotizaciones a través del portal de la Seguridad Social.

En resumen, aunque los ajustes en el sistema de pensiones buscan garantizar su sostenibilidad a largo plazo, estos cambios pueden suponer un desafío para aquellos que estén cerca de jubilarse. Es crucial estar informado y preparado para adaptarse a las nuevas condiciones.