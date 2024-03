Trabajo admite que no puede publicar los fijos discontinuos activos e inactivos

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reconoció este lunes que no se van a poder publicar por ahora los datos de fijos discontinuos activos e inactivos y subrayó que se trata de cifras de los servicios de empleo de las comunidades autónomas, que «no depuran» la información desagregada.

Así lo indicó Pérez rey en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro de febrero al ser preguntado por cuándo se van a anunciar estos datos. El propio secretario de Estado comentó en numerosas ocasiones que se estaba trabajando para ofrecer con garantías esta estadística pero este lunes asumió que no será así.

En este sentido, aseguró que «la realidad es que no podemos avanzar» en ese ámbito porque «hay 17 servicios públicos de empleo que llevan a cabo el cómputo de una manera». Además, apuntó que es una cifra que «no tiene consistencia» ni «coherencia» si se diera porque se «incluyen muchas más categorías que la de los fijos discontinuos en periodo de inactividad».

«Es un dato, lisa y llanamente que, no podemos ofrecer, como he venido reiterando en ocasiones, pero que no resta ni un ápice de transparencia al sistema de paro registrado que les ofrecemos mes a mes», sentenció.

Asimismo, recordó que desde los años 80 no se ha producido ninguna modificación en el modo de contabilizar los trabajadores fijos discontinuos y puso en valor que las cifras ofrecen «tan pocas dudas que los fijos discontinuos han disminuido respecto del año pasado».

Igualmente, detalló que constituyen el 3,6% de los trabajadores según la Encuesta de Población Activa (EPA) y el 5% de la afiliación a la Seguridad Social.

En su intervención, el ‘número dos’ de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo defendió la figura del contrato fijo discontinuo, afirmando que «constituye una forma de trabajo que garantiza los derechos, la estabilidad en el empleo, la contratación, la reanudación en todas las actividades de temporada y de campaña donde antes teníamos exclusivamente trabajadores de usar y tirar».

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, sostuvo que hoy hay menos fijos discontinuos trabajando en España que hace un año. En el mes de febrero, el año pasado eran unos 821.000 y este año eran 819.500, es decir, 1.500 fijos discontinuos menos, según los datos detallados. Por ello, Suárez criticó el «empeño» de «encontrar algo en los fijos discontinuos que es que no lo hay».