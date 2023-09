El número de vacantes se reduce hasta junio pero aún hay 148.000 puestos sin cubrir

El mercado laboral español tiene 148.069 vacantes para las que las empresas no encuentran trabajador, una mejora en el segundo trimestre en comparación con el primero, cuando la cifra de puestos sin cubrir rozaba los 150.000.

Son datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, el único registro oficial de vacantes en el mercado de trabajo, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Por sectores, el sector Servicios concentra el 85% de los puestos que no encuentran trabajador (131.000), aunque arrojan un descenso de 2.500 en comparación con el trimestre previo y un aumento de 800 plazas disponibles, si nos remontamos al mismo periodo de 2022.

La industria tiene 9.007 puestos sin cubrir (900 menos), en tanto que en la construcción la cifra se dispara un 30%: pasa de 6.200 en el primer trimestre a 8.084 en el segundo.

El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz organizó hace unos meses un encuentro con los medios de comunicación para abordar el asunto de las vacantes, un problema para muchas empresas que dicen no encontrar trabajadores para ejercer su actividad. Especialmente se puso el foco en la hostelería, a quien se señaló por las condiciones que ofrece a sus trabajadores.

En este sentido, el cuestionario, que responden más de 28.000 empresas repartidas en submuestras de 9.000, solo pregunta por las vacantes de carácter estructural en las compañías o que se acaba de quedar vacío, no habla de ofertas, como es habitualmente donde se traslada el debate.

Las empresas no buscan trabajadores

De acuerdo con los datos del Instituto estadístico, el gran motivo de que no existan vacantes en los centros de actividad es que las empresas no necesitan más trabajadores (93%), en tanto que los elevados costes de contratación (una de las preguntas que elabora la institución) no llega al 4% de las respuestas.

Por comunidades, Cataluña es la región donde más puestos hay por cubrir (30.800), seguida de Madrid (29.424), Andalucía (22.402), Comunitat Valenciana (18.961) y Castilla y León (8.877). Donde menos vacantes existen es en Extremadura (430) y La Rioja (561).

La justificación que se dio desde la vicepresidencia de Yolanda Díaz a esta baja cantidad de vacantes (en comparación con los 21 millones de ocupados), cuando es un problema que arguyen empresarios e incluso algunos sindicatos, es porque no puede haber una elevada tasa de puestos sin cubrir cuando el mercado laboral aún tiene a 2,7 millones de personas sin empleo. Al ser la tasa de desempleo más elevada que en nuestro entorno, la presión de las vacantes es menor, justificaron.

En lo que respecta a los costes laborales, las empresas pagan de media 3.037,52 euros por trabajador y mes en el segundo trimestre, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2022. Si nos ceñimos solo a los costes salariales, representa un incremento del 5% y alcanza los 2.262,63 euros de media.