Estas son todas las ayudas para jóvenes desempleados en España

Los jóvenes en España cuentan con diversas ayudas socioeconómicas para que poco a poco vayan independizándose de sus padres. La gran mayoría de estas ayudas van dirigidas a jóvenes desempleados que, en algún momento, han tenido trabajo y se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Si tienes entre 16 y 30 años y estás buscando oportunidades para impulsar tu futuro laboral, existen diversas ayudas disponibles. Desde subsidios económicos hasta programas de formación, aquí te presentamos todas las opciones, que van variando en cada comunidad autónoma. Cada una cuenta con sus requisitos.

Las ayudas para jóvenes desempleados

Subsidios y Apoyos Económicos

Si te encuentras en una situación de desempleo, tienes entre 16 y 30 años y no estás cursando estudios, puedes acceder a un subsidio mensual de 480 euros a través del SEPE. Este subsidio está vinculado a un contrato de formación y aprendizaje, brindándote la oportunidad de adquirir nuevas habilidades mientras recibes apoyo financiero.

Una vez agotado este subsidio, tienes derecho a acceder a la prestación contributiva por desempleo, igual que cualquier otro trabajador en España.

Formación Profesional Dual

La Formación Profesional Dual combina la enseñanza en centros educativos con la formación práctica en empresas. Este modelo ofrece ayudas económicas que oscilan entre los 300 y los 500 euros mensuales, dependiendo de la comunidad autónoma, para cubrir gastos como transporte y dietas, facilitando así tu proceso de aprendizaje.

Ayudas Familiares y Subsidios Específicos

El SEPE también ofrece apoyo a jóvenes desempleados con cargas familiares a través de un subsidio mensual de 463 euros. Además, existen subsidios específicos como el de insuficiencia de cotización y el subsidio extraordinario por desempleo, ambos de 463 euros al mes, dirigidos a quienes no pueden acceder al subsidio de paro debido a requisitos específicos.

El subsidio por insuficiencia de cotización, al igual que el mencionado anteriormente, otorga un pago mensual de 463 euros. Sin embargo, los criterios para acceder a este subsidio son diferentes.

Este beneficio está disponible para aquellos desempleados que cuentan con un historial laboral de al menos 3 meses cotizados en el caso de tener cargas familiares, o 6 meses cotizados en ausencia de estas. Está dirigido a personas que no califican para el subsidio de desempleo estándar debido a que no cumplen con el requisito legal mínimo de 360 días cotizados.

Ayudas para jóvenes desempleados. Imagen: Freepik.

El subsidio extraordinario por desempleo (SED) también ofrece un pago de 463 euros mensuales, pero con condiciones particulares. Este subsidio puede disfrutarse durante un período máximo de 6 meses, sin posibilidad de prórroga.

Para ser elegible para el SED, los solicitantes deben ser desempleados de larga duración, con responsabilidades familiares y sin ningún tipo de ingresos

Además, deben demostrar lo siguiente: Estar activamente buscando empleo, no haber rechazado ninguna oferta de trabajo que sea adecuada para su formación o experiencia laboral previa y no haber declinado participar en acciones de promoción, formación o reconversión laboral.

Ingreso Mínimo Vital y Tarifa Plana para Autónomos

El Ingreso Mínimo Vital proporciona un soporte económico de al menos 604,38 euros mensuales a personas en situación de vulnerabilidad, mientras que la tarifa plana en la cuota de autónomos ofrece una reducción significativa en los pagos mensuales durante los primeros años de actividad como autónomo.

Si decides aventurarte en la creación de tu propio negocio o empresa, puedes beneficiarte de una reducción en la cuota de autónomos que se paga a la Seguridad Social durante un período de tres años.

Inicialmente, este privilegio estaba reservado exclusivamente para emprendedores menores de 30 años. Sin embargo, a partir de 2024, esta ventaja está disponible para cualquier persona, sin importar su edad, siempre y cuando no haya disfrutado previamente de este beneficio o no haya estado inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en los últimos dos años. Si ya has disfrutado de esta ayuda en el pasado, deben haber transcurrido tres años desde que te diste de baja en el RETA.

En el año 2024, la tarifa plana para autónomos se fija en 80 euros durante los primeros 12 meses de actividad, sin importar los ingresos generados por el trabajador autónomo.

Durante los siguientes 12 meses, el autónomo puede seguir abonando la cuota mensual de 80 euros, siempre y cuando sus ingresos netos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Plan de Garantía Juvenil Plus

El Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 tiene como objetivo mejorar la cualificación de los jóvenes para facilitar su inserción en el mercado laboral, ofreciendo una ayuda mensual de 430 euros vinculada a un contrato de formación.

Para beneficiarte de esta ayuda, existen ciertos criterios que debes cumplir: Tener una edad comprendida entre los 16 y los 30 años, encontrarte en situación de desempleo y no poseer formación académica o profesional relevante.

Bono Cultural Joven

Para los jóvenes que cumplen 18 años este año, el Ministerio de Cultura ofrece un Bono Cultural de 400 euros para ser utilizado en la adquisición de bienes y servicios culturales como libros, conciertos y visitas a museos. Aunque esta ayuda va dirigida para todos los jóvenes, puede ser de gran ayuda para rebajar los gastos.