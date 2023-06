La banca devolverá 81.000M al BCE sin despeinarse: le sobra liquidez y se resiste a remunerar depósitos 

La banca nacional encara la recta final de la devolución de los préstamos TLTRO III otorgados por el Banco Central Europeo. Lo hace en un momento en el que el entorno macroeconómico está minado de dudas y copado por la incertidumbre, pero también en un tramo que aún sigue siendo positivo para la banca española. Por lo pronto, las seis entidades financieras principales del tejido bancario español asumirán la devolución de más de 81.000 millones de euros de los préstamos TLTRO III hasta 2024 con unos niveles excelsos de liquidez.

El exceso de capital ha pasado a ser una de las cuestiones más comentadas en el panorama bancario europeo. Y no es para menos, ya que, según Goldman Sachs, las entidades financieras del Viejo Continente cuentan con un exceso de liquidez de 4.100 millones de euros. Esto coincide con la escasa remuneración de los depósitos que la gran banca nacional ha hecho en los últimos meses.

Y es que, tal y como varias entidades financieras defienden, estas no pagan a los clientes por el pasivo precisamente por el exceso de liquidez que atesoran. Según indican fuentes financieras consultadas por ECONOMÍA DIGITAL, la banca no necesita captar capital a través de los depósitos puesto que estas compañías se sienten cómodas con los niveles actuales. Dicho de otra forma, abunda la liquidez, por lo que el sector no necesita captar el liquidez vía depósitos para financiarse.

La banca ha adelantado la devolución de parte de los préstamos del BCE

Como fuere, y ante los elevados niveles de liquidez, a mediados de noviembre del pasado curso, el BCE comenzó a abrir ventanas para que la gran banca comenzara a devolver los préstamos de las líneas TLTRO III. El objetivo que persigue la institución liderada por Christine Lagarde no es otro que reducir el exceso de liquidez del que ellos mismo advierten, así como el Banco de España.

Por el momento, la estrategia del BCE está funcionando, pero cabe destacar que la gran banca nacional se está desprendiendo de la liquidez sin problema alguno. Tal y como apunta Goldman Sachs en un informe al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, «los reembolsos de los TLTRO III no tensionarán el sistema bancario«. Los analistas del banco de inversión estadounidense esperan «que surjan vulnerabilidades limitadas agregadas a la devolución de los préstamos del BCE».

Tras ello, el informe detalla que «las tenencias de liquidez de los bancos españoles cubren ampliamente los pasivos restantes de la TLTRO III». En relación con la devolución de los préstamos al BCE, cuya cuantía supera los 81.000 millones de euros hasta 2024 entre las principales compañías del sector, Goldman Sachs remarca que la gran banca cuenta con alternativas para suplir la financiación de los TLTRO.

El mercado de valores, una alternativa para la banca

Según el análisis del banco de inversión con sede en Nueva York, el mercado de valores vuelve a ser una ventana de liquidez después de que, durante el pasado marzo, estallasen las quiebras de SVB, Signature Bank, First Republic Bank… afectando a todos los bancos cotizados en Bolsa. Además de las fallas de las entidades estadounidenses, la banca europea se vio afectada por el descalabro de Credit Suisse.

Unicaja Banco es la única entidad financiera Ibex que no crece en Bolsa desde el pasado 17 de marzo

Sea como fuere, las principales entidades españolas, a excepción de Unicaja Banco, que no ha logrado remontar el valor de la acción por unos resultados peores de lo esperado y la crisis de gobernanza, crecen en el IBEX 35. En mayor o menor medida, los bancos del selectivo nacional mantienen la tendencia al alza desde el pasado 17 de marzo, fecha en la que gran parte de la banca tocó el punto más bajo desde el origen de la crisis financiera en Estados Unidos.

Por otro lado, Goldman Sachs señala en el informe que la banca puede sustituir la financiación de los TLTRO con otras vías clásicas ofertadas por el BCE. Pese a ello, la elevada posición de liquidez de la gran banca no invita a las entidades a recurrir al regulador europeo en busca de capital.

Los bancos no remunerarán por los depósitos, de momento

Otro de los temas que surgen en medio del debate del exceso de liquidez es el pago de los depósitos. La gran banca ha remarcado en varias ocasiones que, por el momento, no remunerarán por el pasivo porque no necesitan obtener liquidez. Es decir, el exceso de capital es uno de los principales motivos por el que las compañías bancarias no remuneran por los ahorros de los clientes.

Aunque Caixabank, Banco Santander, Bankinter, Sabadell, Unicaja Banco y BBVA deben afrontar la devolución de una gran parte de los préstamos del BCE en junio, esa caída de liquidez no es un impedimento. Tal y como expresa Esteban Sánchez, partner de Analistas Financieros Internacionales (AFI), la pérdida de esa liquidez «no va a generar problemas mayores».

«Hasta que no se despejen las dudas, no se normalizará el ajuste de los tipos para el pasivo» Esteban Sánchez, socio de AFI

El experto indica a este medio que, «hasta que no se normalice la situación económica, no se pagará» por los depósitos de los clientes. Sánchez añade que, históricamente, salvo en contadas ocasiones, «la rentabilidad del activo ha ido a la par que la del pasivo», y explica que, en lo relativo a las hipotecas, “se han hecho un 20% de renegociaciones en los últimos cuatro meses», lo que eleva la incertidumbre del terreno bancario para los próximos meses.

Es por ello por lo que, para el experto de AFI, «hasta que no se despejen las dudas, no se normalizará el ajuste de los tipos para el pasivo». Para Esteban Sánchez, «vamos a estar con esta situación hasta finales del presente curso», por lo que parte del mercado no espera que la banca comience a pagar por los depósitos.

Por otro lado, Pablo Gil, estratega jefe de XTB, considera que, «si los bancos no pagan más por los depósitos, podría haber una fuga de dinero de sus clientes«. El economista indaga en el hecho de que los inversores se estén decantando por otro productos de renta fija que ofrecen rentabilidad superiores a la de los depósitos.

Fuentes financieras consultadas por ECONOMÍA DIGITAL recuerdan que hay bancos que han comenzado a pagar por los ahorros a determinados clientes, especialmente a empresas y a algunos de la banca privada. Además de esto, apuntan a que hay bancos que, en lugar de remunerar por los ahorros, ofrecen alternativas a los clientes para diversificar el dinero, como la amortización de la hipoteca, o la inversión en fondos… Sea como fuere, ni con los vencimientos de los TLTRO y la pérdida de liquidez que conlleva, la banca se animará a pagar por los depósitos a toda su clientela.