La banca advierte: la subida de las hipotecas por el efecto Euríbor empieza en noviembre 

Los cuatro bancos más grandes del país tienen claro que el verdadero efecto Euríbor en las hipotecas a tipo variable empezará este mes de noviembre y será aún más notable a lo largo de 2023. Las entidades actualizan las cuotas cada tres o seis meses, tomando como referencia el valor del índice en los últimos 30 días, que superó el 2% por primera vez en más de 10 años. Por eso ahora se producirá la mayor subida.

El Euríbor, el índice al que están referenciado estos préstamos, arrancó el año en negativo, pero se dio la vuelta en abril para ponerse en positivo. Ya en agosto superaba el 1%, en septiembre el 2% y en octubre siguió avanzando para acercase al 3%. Una cifra en la que el sector entiende que se moverá el siguiente ejercicio.

En este contexto, el consejero delgado del Santander aseguraba en la presentación de resultados que hasta ahora no ha habido incrementos relevantes en las hipotecas y que el “impacto más significativo será a partir de noviembre”. Las palabras de José Antonio Álvarez se alineaban con las de Onur Genc, su homólogo en BBVA.

El CEO explicaba que la cartera hipotecaria del banco se actualiza con cierto retraso respecto al Euribor –2/3 de los créditos se reprecia cada 6 meses y 1/3 cada año– por eso, la mayor parte del impacto empezará en la recta final del año y se notará mucho más en el 2023.

La perspectiva de BBVA Research, su servicio de estudios, es que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés (para frenar la inflación) un 0,5% en diciembre y otro 0,25% en la primera mitad del 2023, hasta alcanzar el 2,75% a mediados del año que viene. Y el Euribor, que cotiza adelantando estas subidas, irá acompañándolas.

El número dos de Sabadell, César González-Bueno, también recordaba que «lleva un tiempo repreciar las hipotecas» por eso, la mayor subida de cuotas llegará a final de año. En octubre lo han hecho con el Euríbor mensual de agosto, que alcanzaba el 1,2% y el cuarto trimestre lo harán con tasas de entre el 2,5% y 2,6%.

Y en este contexto, el banco espera que el margen de intereses siga incrementándose y pueda cerrar el año con subidas de doble digito, “según se reprecien más las carteras hipotecarias sujetas a tipo variable”, añadía el director financiero del Sabadell.

En Caixabank, la única entidad que no ha cortado el grifo del crédito para comprar una vivienda e incluso ha ganado cuota de mercado en hipotecas en el último trimestre (hasta el 30%), el margen de intereses ya ha experimentado una notable mejora en el último trimestre (+ 5,1%) frente a las caídas de los dos trimestres previos por las subidas de tipos, Euríbor y encarecimiento de las cuotas.

La banca defiende que la mayoría de hipotecas son fijas

Por otra parte, la banca quitaba hierro al asunto asegurando que no serán muchos los clientes afectados por estas subidas, si bien, la mayor parte de sus carteras es a tipo fijo y estas no se ven afectada por el alza del Euríbor.

En el caso del Santander y Caixabank, la cartera de hipotecas es un 75% a tipo fijo y un 25% a variable; en Sabadell está igualadas casi al 50%. Pero en todos los casos destacan que la mayoría de estas hipotecas son antiguas, concedidas antes de 2012, por lo que ya han amortizado la mayor parte de los intereses del crédito.

Y el grueso de nuevas hipotecas, concedidas a partir de 2016, ya se han concedido a tipo fijo casi en el 80% de los casos. Pese a ello, el sector reconoce que habrá familias que tengan dificultad para hacer frente al pago de sus cuotas, ya que no es el único producto que se ha encarecido.

La inflación (en la Eurozona del 10,7% y en España del 7,3%) ha quitado renta disponible a las familias, que ahora pagan mucho más por la luz, el combustible, la vivienda o la alimentación. Por este motivo, la banca trabaja de manera conjunta con el Gobierno para buscar una medida que facilite a las familias vulnerables el pago de sus cuotas hipotecarias.

El CEO de Santander cree que “un traje no sirve para todos” y aunque se llegue a un acuerdo sectorial, el banco aplicará medidas específicas «estén o no en el acuerdo” si un cliente no cumple los requisitos y tiene dificultades.

El de BBVA descarta que haya un número relevante de clientes que puedan verse afectados por estas subidas e incluso dice que estas subidas no serán “graves” pero ayudarán, “como hicieron en la pandemia” con las moratorias, las refinanciaciones o los ICO.

En Caixabank confían en que, “salvo excepciones” no sea un problema esta subida y recuerdan que la tasa media de esfuerzo de los hipotecados ha pasado del 25% al 30% tras la subida del Euríbor, pero está lejos del 50% alcanzado en la crisis de 2008.

Sabadell también defiende que cumplirán con sus clientes “más allá” de lo que se acuerde con el Gobierno, ya que el interés de toda la banca es que sus clientes paguen sus préstamos.