Santander apuesta por analizar «caso por caso» las medidas ante la subida de las hipotecas

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha insistido este miércoles a preguntas de la prensa durante la presentación de resultados del tercer trimestre del año que su «mayor interés» es que los clientes paguen sus hipotecas y sus préstamos.

Álvarez ha explicado que se está «buscando un planteamiento de carácter general» con el Gobierno, de manera que la «individualización pierde peso», por lo que desde la entidad van a «analizar caso por caso» para tratar de «solucionar los problemas, tanto de las empresas en dificultades como de los clientes».

Estrategia que no coincide con la del Ejecutivo, que quiere llegar a un acuerdo para aliviar, de manera general, a las familias vulnerables con el pago de las cuotas de las hipotecas variables, que están subiendo por los aumentos del Euríbor y de los tipos de interés.

Las hipotecas más nuevas son las más sensibles

Según recoge Efe, Álvarez ha asegurado que van a «solucionar las dificultades estén o no en el acuerdo» con el Ejecutivo, incluso «cuando no se trate familias vulnerables». En opinión del consejero delegado, habrá clientes con dificultades de rentas medias y altas, al igual que también habrá clientes de rentas bajas que no las tengan.

No obstante, el directivo no ha concretado en qué pueden consistir esas soluciones y ha opinado que la situación no es «ni de lejos» como la de 2008 o 2009, aunque donde más problemas de impagos prevé el banco es en las hipotecas firmadas en los últimos años porque son «las más sensibles».

Una hipoteca de 10 u 11 años subirá con el alza del euríbor, pero el porcentaje del préstamo sobre el valor de la propiedad es bajo, por lo que el problema surge con hipotecas más nuevas o si hay problemas de empleo, «ahí se puede complicar más», ha declarado Álvarez.

Por otra parte, la tesis del ejecutivo es que la inflación reduce al principio la renta disponible de forma rápida, pero pasado el tiempo, aumenta la capacidad de hacer frente a ese encarecimiento del coste de la vida y ya «no es tan negativa». Hasta el punto de que «el principal de la hipoteca, en relación con los salarios, deja de ser un problema».