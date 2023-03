Banco Santander alerta a los negocios de esta estafa por Bizum

No cabe duda de que Bizum ha llegado a nuestras vidas para facilitarlas en gran medida. De hecho, cada vez es más habitual utilizar esta plataforma de pago que las tradicionales transferencias bancarias. A la par, las ciberestafas están al orden del día y, cada vez, son más habituales los delitos que incorporan nuevas tecnologías y técnicas para sustraer dinero a las víctimas. Una de estas nuevas modalidades de estafa acecha al uso de Bizum.

Por ello, el Banco Santander ha alertado a los negocios de las estafas más habituales a través de esta plataforma de pago. Y es que, aunque explican que es una aplicación «fiable y segura» debido a que está respaldada por el sistema financiero, también aseguran que no está libre de estafas y fraudes.

Estafas por Bizum

Estas son las estafas más recurrentes por Bizum, según ha publicado la entidad presidida por Ana Botín en su web.

1. Artículos que nunca llegan

Una estafa habitual es la del producto que nunca llega. El vendedor de un producto (de primera o segunda mano) solicita el pago adelantado por Bizum de un artículo que finalmente no acaba enviando. En este caso, las víctimas no tienen capacidad para recuperar el dinero, puesto que las operaciones por Bizum no tienen marcha atrás.

2. Compradores que no lo son

También suelen estafar con Bizum en el llamado «falso comprador». La persona interesada en un artículo de segunda mano puesto a la venta solicita el móvil para hacer un Bizum en concepto de señal. Pero, en vez de enviar el dinero, marca la función de solicitarlo con la esperanza de que el comprado no se percate y pague por un artículo que está vendiendo.

3. Cuidado con los Bizum de organismos públicos

Otro timo recurrente en Bizum incumbe a los organismos públicos como la Seguridad Social. De esta herramienta financiera también se aprovechan los creadores del phishing que envían avisos falsos de la Administración o de los bancos con el fin de llevar a cabo sus estafas. Los ciberdelincuentes contactan por SMS con las víctimas haciéndose pasar por esta entidad y les comunican que hay una prestación pendiente de abono que se pagará por Bizum.

Ciberdelincuente.

También está el caso de las notificaciones falsas que llegan supuestamente de los banco y que informan de que ha habido un intento de sustracción en nuestra cuenta. Para evitar este problema, el timador solicita a la víctima que introduzca una serie de dígitos que provocarán el pago a su favor a través de Bizum.

4. El WhatsApp del pago por Bizum por error

Los ciberdelincuentes también recurren a WhatsApp para estafar por Bizum. Un fraude común es el de los hackers que mandan un mensaje falso a través de WhatsApp comunicando que han realizado un Bizum de 50 euros por error. A continuación, solicitan a la víctima que le devuelva el dinero, quedándose con el dinero.