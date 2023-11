¡Ojo! Estos bancos te cobrarán hasta 20 euros de comisiones en noviembre

Las comisiones bancarias son el importe que cobran los bancos por prestar determinados servicios, como tener una cuenta corriente, entregar una tarjeta de crédito o hacer una transferencia, entre otras. En tiempo de alta inflación, las comisiones por mantenimiento que cobran los bancos se han vuelto un quebradero de cabezas para millones usuarios de los bancos

De hecho, en 2022, casi el 14% de las quejas presentadas al Banco de España estaban relacionadas con el mantenimiento de las cuentas corrientes, según recoge el comparador de precios Helpmycash.

Cada banco tiene libertad para establecer los precios que quiera en sus comisiones, por ello, pueden darse diferencias notables entre unas ofertas comerciales y otras. «Por ejemplo, mientras que en una entidad se podría pagar hasta 240 euros al año por el mantenimiento de una cuenta corriente, en otra se puede abrir una cuenta sin comisiones y no incurrir en ningún costo», explican desde el comparador financiero.

Según los datos recopilados por HelpMyCash, en este mes de noviembre, al menos dos bancos españoles van a cobrar comisiones por el mantenimiento de sus cuentas corrientes si los clientes no cumplen con sus requisitos.

Estos bancos te cobrarán comisión en noviembre

El Banco Santander cobrará este mes hasta 20 euros a los clientes que mantienen una Cuenta Santander y no cumplen con los requisitos de vinculación exigidos. “Eso sí, este cobro no aplica para los titulares de la Cuenta Online, que no tiene gastos de mantenimiento, independientemente de la vinculación del cliente”, señalan los expertos del comparador.

El Banco Santander puede cobrarte hasta 20 euros por comisiones de mantenimiento. Imagen: Pixabay.

Asimismo, los clientes de ING que tengan una cuenta abierta en Cuenta Nómina y no reciban este mes un salario, una pensión, una prestación por desempleo de cualquier importe o una transferencia desde otro banco de al menos 700 euros, tendrán que pagar una comisión de mantenimiento de tres euros. Como alternativa, ING tiene la Cuenta NoCuenta, que no tiene comisiones ni condiciones.

Cuentas sin comisiones

Para evitar pagar comisiones en tiempos de inflación, desde el comparador de precios han recogido tres cuentas sin comisiones que ofrecen tres de los bancos más grandes e importantes del país.

En primer lugar, destaca la Cuenta Online del Banco Santander, una alternativa para quienes buscan evitar comisiones en sus transacciones bancarias. Esta cuenta no requiere la domiciliación de una nómina ni de recibos, lo que brinda una gran flexibilidad a los usuarios.

Además, permite realizar todas las gestiones de manera online, lo que agiliza el proceso y ofrece un acceso rápido y sencillo a los servicios bancarios. Y además, regala 300 euros brutos por domiciliar una nómina, una pensión o un ingreso recurrente de al menos 600 euros y dos recibos mensuales. O bien, conseguir unos 400 euros si los ingresos son de más de 2.500 euros al mes.

Otra alternativa es la Cuenta Online Sin Comisiones de BBVA que, con condiciones similares a las ofrecidas por el banco rojo, esta cuenta no requiere vinculación y no impone comisiones por administración o mantenimiento

Asimismo, la Cuenta Online de Banco Sabadell ofrece a sus nuevos clientes, sin ningún requisito de vinculación, una rentabilidad del 2% TAE hasta 20.000 euros. Desde Helpmycash confirman que es la cuenta ideal para aquellos que buscan una cuenta sin costos ni ataduras para su uso diario y la posibilidad de generar intereses.