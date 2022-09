Este es el dinero que debes mantener en una cuenta corriente

Aunque a todos nos gusta ver muchos ceros en nuestra cuenta corriente, lo ideal es no guardar en ella demasiado dinero, pero tampoco poco. Este tipo de cuenta se usa para gestionar los pagos diarios, los que están domiciliados y también para recibir el salario o la pensión. Si eres afortunado, veras como crece mes a mes, pero no es el mejor sitio para guardar tus ahorros.

Prácticamente ninguna entidad bancaria premia las cuentas corrientes con intereses, por lo que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo más recomendable es que no mantengas en ella más de tres meses de tu sueldo.

«Eso no quiere decir que no haya cuentas mejores y peores. De hecho, las hay que no dan nada sino que quitan», apunta la OCU.

Por ello, insiste en que conviere tener una única reserva de liquidez que puedas usar en cualquier momento para poder hacer frente a imprevistos, como una avería del coche o una multa, en la que solo haya una cantidad prudente.

¿Dónde debo guardar mis ahorros?

Pero tampoco hay que pecar de mantener una cantidad muy baja, ya que así corres el riesgo de quedarte en números rojos si te llega un pago grande inesperado y de que el banco te cobre comisiones. Entonces, si la recomendación es no guardar los ahorros en la cuenta corriente, ¿dónde?. La OCU te lo explica:

Para los ahorros a corto plazo, es decir, para el dinero del que puedas prescindir por un periodo de 12 meses, puedes invertir en un depósito a un plazo de un año. «No olvides que algunos depósitos no permiten la cancelación anticipada, o solo a costa de perder toda la rentabilidad acumulada», recuerda.

Para los ahorros a más largo plazo, o sea, para el dinero que no tienes previsto tocar en los próximos 5 años e idealmente 10 años, puedes obtener algo más de rentabilidad, sabiendo que habrá temporadas en las que sufras algunas pérdidas. Lo mejor es seguir los consejos de OCU Inversiones, donde podrás obtener consejos independientes y adecuados a tu perfil de riesgo.

«Pero en todo caso -concluye- si tus ahorros superan los 100.000 euros en cuentas y depósitos, procura repartirlos en varias entidades, pues en la zona euro, el Fondo de Garantía de Depósitos cubre sólo hasta 100.000 euros por titular si el banco quiebra y no puede devolver lo que guardes en él».