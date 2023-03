USB ultima la compra de Credit Suisse para frenar la crisis bancaria

La fusión está cerca. El gigante suizo USB ha estado negociando a lo largo de este sábado la compra de Credit Suisse para enfrentar así la crisis bancaria que ataca al sector. El Banco Nacional Suizo y el regulador helvético FINMA comunicaron a sus homólogos internacionales que consideran que este pacto es la única forma de evitar un colapso de la confianza del banco suizo que está en riesgo de quiebra.

Las últimas informaciones indican que Credit Suisse, USB y los reguladores esperan alcanzar hoy mismo un acuerdo, según han informado fuentes cercanas al asunto a Financial Times. En un primer momento a USB le generaba rechazo asumir los riesgos de su rival y prefería centrarse en su propia estrategia. Su valor en bolsa asciende hasta los 56.000 millones, mientras que Credite Suisse se queda en los 8.000 millones.

Una sucursal de Credit Suisse./EFE

Sin embargo, USB estaría dispuesto a llevar a cabo la adquisición si se cumplen una serie de condiciones. Una de ellas es quese le permita incorporar gradualmente cualquier demanda que enfrentaría bajo las reglas globales sobre capital para los bancos más grandes del mundo. Por otro lado, según el diario británico, USB pide una indemnización para cubrir futuros costos legales. Ninguna de las partes implicadas ha querido hacer comentarios al respecto.

Los rumores de Blackrock

Una de las noticias que se han difundido este sábado era que el estadounidense BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, también estaba preparando una adquisición de Credit Suisse, una información que posteriormente ha sido negada. «BlackRock no está participando en ningún plan para adquirir todo o parte de Credit Suisse y no tiene interés en hacerlo», ha asegurado a Efe un portavoz de la firma con sede en Nueva York.

Esta es la respuesta que da el fondo después de que FT haya asegurado que varias fuentes anónimas aseguraran que era cierto que Blackrock estaba preparando una oferta por el banco suizo.

Credit Suisse perdió el miércoles un cuarto de su valor en bolsa y el jueves recuperó un 19%, tras asegurarse un préstamo de más de 50.000 millones de euros del Banco Nacional de Suiza. No obstante, el rebote no ha durado mucho y ha cerrado la semana no sólo con pérdidas, sino también con una nueva demanda judicial colectiva por parte de inversores en Estados Unidos que alegan que el banco suizo les ocultó sus problemas financieros.

Leer más: El mercado ve insuficiente el respaldo del Banco de Suiza para levantar Credit Suisse

Ahora, una vez que se ha filtrado esta negociación, si no finaliza con éxito podría generar aún más tensión en los parqués. Según el Financial Times, una de las variables que está estudiando UBS es el potencial riesgo que podría suponer la operación para su balance.