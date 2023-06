Nueva tormenta en Credit Suisse: la justicia ultima una sanción ‘milmillonaria’ por estafar a un ex primer ministro 

Las aguas siguen revueltas en Credit Suisse. Después de la tormenta financiera desatada el pasado marzo, la cual se resolvió con la quiebra y la posterior integración del banco en UBS, ahora están saliendo a la luz la cantidad de problemas judiciales y los embrollos que la compañía con sede en Zúrich tiene. De entrada, los inversores han visto que Credit Suisse, pese a su estatus y a ser una marca internacional, cuenta con un alto grado de litigiosidad que, por el momento, no parece que se vaya a erradicar.

El último problema al que se enfrenta el banco ahora propiedad de UBS es la condena por parte de los tribunales de Bermudas y Singapur por un caso de estafa al ex primer ministro de Georgia, Bidzina Ivanishvili. El que fuera presidente del país europeo entre 2012 y 2013 tiene todas las papeletas para que Credit Suisse le indemnice por haber hecho un mal uso de su dinero entre 2005 y 2015.

Credit Suisse se enfrenta al mismo problema en Singapur y Bermudas

Según apunta Reuters, el ex primer ministro depositó más de 1.100 millones de dólares bajo custodia de Credit Suisse Trust Limited, una filial del banco suizo en Singapur, en 2005. Tras varios años de inversiones que, finalmente, han resultado ser nefastas, el multimillonario georgiano ha demandado a la filial de la entidad bancaria en Singapur, al igual que lo ha hecho en Bermudas y en Nueva Zelanda.

El demandante alega que Credit Suisse ha hecho un «incumplimiento de los servicios fiduciarios proporcionados por su filial en el país«. Esta justificación es la misma que ha hecho tanto en Singapur, como en Bermudas, y en ambas jurisdicciones ha encontrado una posición favorable de la justicia en detrimento de las apelaciones realizadas por el banco suizo.

Credit Suisse ha recibido dos sentencias millonarias en algo más de un mes

El pasado mes, el Tribunal Comercial Internacional de Singapur determinó que Credit Suisse debía pagar 926 millones de dólares Ivanishvili por lo que, de cara a la justifica, es una estafa. Según la defensa del ex primer ministro, la entidad bancaria ha realizado una «gestión fraudulenta y pérdidas sustanciales» del dinero invertidi por el demandante.

Ahora, se ha conocido que la Corte de Apelaciones de Bermudas ha dado el visto bueno a la demanda el ex primer ministro, sentenciando al banco a pagar 607 millones de dólares por el caso. Pese a que este litigio emergió en marzo del pasado curso, y fue apelado por la entidad bancaria, el pasado viernes se conoció la desestimación del recurso presentado por Credit Suisse y la obligación a abonar más de 600 millones de dólares al demandante.

Es decir, en poco más de un mes, el banco integrado por UBS ha sido penalizado por el mismo caso en distintas jurisdicciones, y con la obligación de abonar una indemnización millonaria. Tal y como ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL sobre ambos casos, por ahora, Credit Suisse no ha pagado el dinero. Fuentes del sector explican que la cantidad a abonar «no es acumulativa«. Es decir, el banco helvético no deberá pagar más de 1.500 millones de euros a Bidzina Ivanishvili.

Además, el apela a la «superposición» de ambas sentencias, lo cual hará que la cantidad a pagar «será mucho menor». Como fuere, la compañía helvética sigue inmersa en varios procesos judiciales los cuales no se antojan positivos, ni pintan que vayan a ser favorables para los intereses del banco con sede en Zúrich.

Fuentes jurídicas afirman a ECONOMÍA DIGITAL que, por haber presentado una demanda referida al mismo caso en dos jurisdicciones distintas, es probable que no tengan que asumir ambos pagos por separado. Pese a ello, todo depende de las normas judiciales que posean ambas jurisdicciones.

Por el momento, «está todo abierto»

Pese a la seguridad que desprende Credit Suisse, que da por hecho que no deberá abonar 1.500 millones de dólares, también afirman que, por el momento, «todo está abierto», puesto que está por ver si las apelaciones presentadas para ambas fallas resultan ser positivas para la entidad. Aun esto, hoy por hoy, el banco cuenta con dos sentencias desfavorables para sus intereses, en dos jurisdicciones en las que operaba a través de distintas filiales.

«Ha llegado el momento de Credit Suisse asuma la responsabilidad de los delitos cometidos por su personal»

La defensa de Ivanishvili se ha mostrado satisfecha por reciente resolución del caso en Bermudas, explicando que «ha llegado el momento de Credit Suisse asuma la responsabilidad de los delitos cometidos por su personal, acepte los fallos y pague en su totalidad los daños otorgados por los tribunales».

Por su parte, el banco suizo expresa que «nos decepciona que el Tribunal de Bermudas no haya aceptado los argumentos de CS Life (filial de seguros de vida de Credit Suisse en el país caribeño) de que no había incumplido el contrato con su cliente (Ivanishvili)». Prosigue explicando que “la decisión no es definitiva, y CS Life tiene la intención de perseguir vigorosamente una apelación ante el Consejo Privado”.

Está por ver en qué quedan ambos casos, que, pese a tratar el mismo tema e influir a la misma persona, está siendo tratado por la justicia de dos países totalmente diferentes. Lo único claro es que a Credit Suisse se le acumulan los problemas.