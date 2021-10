Brufau (Repsol) alerta de posibles deslocalizaciones en la industria fuera de Europa

Europa solo emite el 8% de las emisiones de CO2 del planeta, mientras que los países asiáticos (sobre todo China) representan el 28%. Pese a ello, solo la Comisión Europea ha tomado medidas drásticas, penalizando estas emisiones con el objetivo de fomentar la transición energética.

Ante esta situación, las empresas europeas “pierden competitividad a nivel global” y pueden tener la “tentación” de mudarse a países con reglas “más laxas”, ha explicado el presidente de Repsol, Antonio Brufau, este martes durante la presentación de Open Room.

Repsol se ha comprometido a ser una compañía cero emisiones netas en 2050, pero Brufau teme que “no será suficiente” si solo lidera esta iniciativa Europa. En su opinión, hay que “obligar” a todas las regiones a que acometan esta transformación energética.

“Mal vamos si no somos capaces de hacer una gobernanza global” ha añadido, pues en occidente “hay una urgencia general”. El presidente de Repsol “duda” de que en África o Asia se vea igual y por ello ha pedido que se establezcan directivas comunitarias que encaucen las hojas de ruta de las empresas a largo plazo.

“Los objetivos de consecución no van acompañados de la protección en frontera de la industria europea, que tiene que neutralizar el CO2 de los países que no siguen estos pasos. Y al tiempo deberían permitir que las empresas que seguimos normas estrictas sigan siendo competitivas” ha destacado.

El presidente de Repsol ha insistido en que la industria europea no puede mantener su competitividad global sin un marco de actuación claro para competir con el resto de empresas. También en que todos deben poner de su parte, porque “todos emitimos CO2 de una forma u otra”, por ello, “la demanda debe ser igual de responsable que la oferta”.

Al respecto ha añadido que las reglas de juego “deben ser uniformes para todos” para que las empresas europeas no tengan tentación de ir a países con reglas más laxas. “Debe haber protección en el mercado interior y exterior” con el fin de evitar la deslocalización de las empresas industriales.

Brufau también ha alertado de la repercusión económica que tendrá la descarbonización de la economía. “Esta transición va a tener un coste y lo van a pagar de una forma justa el consumidor, las empresas y los gobiernos”.

Y aquí la tecnología va a ser crítica, pero no las que conocemos ahora, serán aquellas que todavía no son maduras o que no conocemos. De momento hay que investigar y por eso ha pedido a los políticos que haya “neutralidad tecnológica”.

Especulación financiera en la subida de la luz

El presidente de Repsol también ha hablado sobre la subida del precio de la electricidad, explicando que Europa ha tenido que ver en parte de lo que está sucediendo al decidir que las empresas tenían que avanzar más en descarbonización y reducir emisiones de CO2 (de lo contrario se penaliza), pues también se retiraron los derechos de emisión y aquí aparecieron los especuladores financieros.

Estos saben que un producto va a subir de valor y por tanto, se trata de una operación financiera que nada tiene que ver con la actividad industrial. Los especuladores juegan a posicionarse en largo comprando derechos de emisión sabiendo que en el futuro el precio va a aumentar.

“Es un error en el proceso” ha señalado. A su modo de ver, Europa podría dar una señal de que el CO2 no siempre tiene porque subir cuando lo hace el kw/hora.

Hay un segundo tema, el gas natural. En el escenario actual, empresas como Repsol han dejado de invertir lo que invertían antes para reemplazar la producción de petróleo y gas, o explorar nuevos yacimientos de petróleo o de gas, y por tanto se produce “un shock”.

La oferta será cada vez menor en relación a una demanda “que hoy todavía es muy necesaria”. La consecuencia directa es que el precio del gas natural sube y la indirecta es que el precio del kw/hora sube, porque este se forma con el precio del gas natural.