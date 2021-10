Caixabank descarta expandirse fuera de España y Portugal

Caixabank descarta expandirse por Latinoamérica como hicieron muchas empresas españolas después de la crisis financiera de 2008. El banco cerró la fusión con Bankia el pasado mes de marzo y sigue avanzando en el proceso de integración. El foco ahora está puesto en la migración tecnológica, que se producirá en noviembre.

Así lo ha expresado el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, este miércoles en Fórum Europa, donde también ha indicado que el banco está cómodo en España y Portugal y no prevé asentarse en nuevos mercados. En el país luso entraron hace cuatro años con la compra de BPI.

De esta manera descartaba seguir los pasos de BBVA o el Banco Santander, que tienen la mayor parte de su negocio fuera de nuestro país. En palabras del CEO “internacionalizarse es bueno” y Caixabank lleva 15 años ayudando a las empresas a hacerlo, sobre todo en Europa, algo que seguirán haciendo.

Al respecto ha explicado que el banco cuenta con oficinas de representación en 25 países y desde ahí dan servicio a las empresas, financiando el negocio mayorista. Pero no están interesados en hacer compras o expandir la banca minorista.

Respecto a los que no se muestran optimistas con las fusiones, ha advertido que “una integración bien hecha es una buena noticia para la economía, los empleados y la sociedad en general”, y Caixabank es ejemplo de ello pues han conseguido convertirse en el primer banco de España por activos, una entidad “muy fortalecida” en un ambiente peculiar, con los tipos de interés en terreno negativo.

Gortázar ha destacado que lo que antes era “el cogollo” de la actividad bancaria, la recogida de depósitos, ahora da pérdidas. Sin embargo, la fusión con Bankia les permite ofrecer a los clientes nuevos productos, tener una red de sucursales más extensa y mantenerse en 360 municipios como la única entidad, evitando por tanto la exclusión financiera.

“La consolidación no es el único camino”

“Que haya mas o menos fusiones a futuro no lo se, pero en el sector financiero hay cada vez más competencia con la entrada de nuevos jugadores y uno de los caminos es la consolidación“, ha comentado. El consejero delegado de Caixabank se ha mostrado satisfecho de haber ido por ese camino, pero ha advertido que “no es el único ni todas las entidades tienen que elegirlo”.

Respecto al pago de dividendo, después de que el Banco Central Europeo haya levantado el veto, el CEO ha recordado que el consejo de Caixabank ya anunció que para este año se recuperaba la política de remuneración al accionista con el 50% del beneficio y pago en metálico.

Pero este año los resultados cuentan con los efectos de la integración de Bankia, y el dividendo se calculará sobre el beneficio recurrente y no sobre el total. “Los dividendos son necesarios”, ha matizado. Una parte de ellos va a más de 600.000 accionistas particulares, un 30% a la obra social La Caixa y el 16% al FROB.

“La entidad tiene solvencia y liquidez, no hay razón para no hacerlo“. En cuanto a la salida del FROB del accionariado ha indicado que no le toca a él decidirlo, sino al accionista.