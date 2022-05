Las plantillas de Caixabank y Unicaja amenazan con protestas si la CECA no revisa el salario 

Los sindicatos de Caixabank, Unicaja, Abanca y el resto de ex cajas de ahorro se muestran claros, o CECA abre la negociación del convenio colectivo para revisar los salarios de las plantillas o se verán abocados a las protestas e incluso a la huelga. Lo que haga falta, aseguran, para que la patronal que preside Isidre Fainé ajuste los salarios a las subidas del IPC.

Cuando se firmó el último convenio, en julio de 2020, el escenario económico era muy distinto al que se vive ahora. La pandemia acababa de estallar y se descartó vincular los salarios a la subida del IPC porque a priori, iba a ser mínima. Pero ya en 2021 se disparó y este 2022, a consecuencia de la guerra, los precios están descontrolados.

En este contexto, los sindicatos de banca pidieron a sus respectivas patronales celebrar un observatorio sectorial donde se expusiera el problema para después abrir de nuevo la mesa de negociación del convenio colectivo y hacer una mejora salarial.

Este miércoles, CCOO, FINE y UGT se reunieron con CECA, que es su patronal. Esta se ha comprometido a realizar un estudio salarial y de otras variables del sector para ver si resulta conveniente o no hacer un ajuste al alza. La patronal le ha emplazado a una nueva reunión el 28 de junio para dar su veredicto, que, de ser positivo los llevaría a una nueva negociación.

Pero esta no es la respuesta que esperaban, de hecho, desde UGT desvelan que la patronal quería incluso más tiempo. Algo que no entienden porque dan por hecho que después de haber negociado un ERE para Caixabank, Unicaja y Abanca en menos de un año, deberían saber el coste de las plantillas y si ha crecido o no su poder adquisitivo.

Al final han conseguido que CECA les cite en algo más de un mes, aunque no tienen todas consigo sobre si seguirán alargando el tiempo, por eso, advierten de que si esto es así habrá, conflictividad laboral. Desde UGT recuerdan que hace 12 meses estaban negociando el ERE más grande del sector financiero, el de Caixabank, porque el banco se escudaba en la necesidad de hacerlo por la fusión y para asegurar la rentabilidad futura del banco.

Sin embargo, un año después presentan los mejores resultados de su historia, mientras aumenta la carga de trabajo en las oficinas y empeora el clima en las plantillas. El sindicato asegura que necesitan una respuesta inmediata. Una opinión que comparte FINE, desde donde aclaran que están abiertos a protestas o manifestaciones si finalmente no hay negociación.

“Se han comprometido a hacer análisis pormenorizado de la situación y ponerlo en común el día 28 de junio, pero nosotros tenemos la responsabilidad como sindicatos firmantes de defender una mejora en el ámbito retributivo e iremos hasta el final”.

En este sentido explican que su labor es convencer a la patronal y los representantes de cada banco, con datos y hechos, de lo que está ocurriendo para que entiendan que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo a consecuencia de la inflación. Desde CCOO esperan una respuesta cuanto antes porque las plantillas, recuerdan, están muy quemadas por los ERE y el personal que se ha quedado en activo está muy presionado.

Tras esta primera reunión entre las ex cajas de ahorro y CECA, este jueves tendrá lugar la de UNACC, donde se encuentran Cajalmendralejo o Caja rural de Asturias y ASMEC, que representa solo al grupo cooperativo Cajamar. Asimismo, el día 8 de junio será el turno de bancos como Santander, BBVA o Sabadell que se reunirán con AEB, la patronal que ahora lidera Alejandra Kindelán.