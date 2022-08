Criptomonedas: estas son las empresas que las aceptan como pago

Las criptomonedas, también llamadas criptodivisas o criptoactivos, son activos digitales que emplean un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones. Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital.

Las criptomonedas no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. En general, las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central o de otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.

Sin embargo, cada vez más empresas están admitiendo las criptomonedas como forma de pago, lo que permite que los clientes puedan usarlas para adquirir sus bienes y servicios.

Leer más: Ya es posible comprar viviendas en España con criptomonedas

Microsoft y Starbucks aceptan criptomonedas

Una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, Microsoft, ya acepta pagos de Bitcoin. En concreto, se puede usar para pagar servicios como Xbox Live y Skype, entre otros. A esta se suma la multinacional de las cafeterías Starbucks, que las admite a través de la aplicación Bakkt para pagar bebidas y otros productos en sus establecimientos.

A mitad de camino se encuentra la mayor plataforma de comercio electrónico, Amazon. La compañía no acepta criptodivisas directamente, sin embargo, los clientes pueden comprar cupones de Amazon a través de la empresa Bitrefill, una plataforma que convierte los fondos en Bitcoin de los usuarios en tarjetas de regalo, recargas de móviles, etc.

En el lado opuesto están una multinacional que se lanzó en un primer momento a admitir Bitcoins, pero después retiró sus planes. Este es el caso de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos de la que Elon Musk es CEO. Musk suspendió las transacciones de Bitcoin hasta que más del 50% de los tokens sean creados mediante energías renovables.