Dani García: un acreedor insta el concurso de La Gran Familia Mediterránea y reclama 6 millones

Dani García afronta la solicitud de concurso de acreedores instada por un acreedor de La Gran Familia Mediterránea, el negocio de comida a domicilio lanzado por el chef español hace cuatro años.

García puso en marcha La Gran Familia Mediterránea a principios de 2020, a través de la sociedad Rima Gastronómica, y su constitución coincidió prácticamente con el estallido del Covid y el impulso del negocio de la entrega de comida a domicilio por los confinamientos decretados.

A pesar de las expectativas generadas y de la rápida extensión de la marca en España, en la web de La Gran Familia Mediterránea aparece únicamente un aviso de ‘Web en mantenimiento’ desde hace meses.

La declaración de concurso necesario supondría que Dani García sería apartado como administrador de La Gran Familia Mediterránea

Un grupo internacional reclama desde mediados del pasado año a la empresa de Dani García una deuda superior a los seis millones de euros, y ha instado el concurso necesario de Rima Gastronómica, de acuerdo a fuentes conocedoras del proceso consultadas por este diario.

El Juzgado Mercantil de Málaga número dos tiene previsto celebrar en los próximos días juicio para decidir sobre la solicitud de concurso.

El instante del concurso sostiene que en el caso de La Gran Familia Mediterránea concurren los hechos de insolvencia que la actual Ley Concursal contempla para declarar el concurso de acreedores; la declaración de concurso necesario conllevaría que Dani García perdería la competencia para administrar la empresa.

En el capital de la sociedad dueña de La Gran Familia Mediterránea participa la firma de capital riesgo K Fund

De acuerdo a las fuentes consultadas, el grupo que ha instado el concurso de la sociedad del chef español afirma que esta ha incurrido en un sobreseimiento generalizado en los pagos, uno de los supuestos normativos por los que podría ser declarada en concurso.

Las pérdidas en las que ha incurrido la empresa de reparto de comida a domicilio genera en el deudor una mayor incertidumbre de cobro, que sería inviable en el caso de que fuera liquidada la sociedad.

Rima Gastronómica, la empresa dueña de La Gran Familia Mediterránea, no tiene inscrito a su nombre ningún activo, los establecimientos que ha ocupado para instalar sus cocinas no son de su propiedad, sino alquilados, lo que dificultaría aun más el abono de los pasivos exigidos.

El grupo instante del concurso de La Gran Familia Mediterránea requiere principalmente que el Juzgado nombre una administración concursal independiente al frente de la sociedad, como única posibilidad para recuperar, al menos, parte de la deuda debida, ante la situación de insolvencia que presentaría.

Este diario ha tratado de ponerse en contacto con Grupo Dani García y comentar la información, sin éxito.

Cuentas confusas

Las últimas cuentas anuales de Rima Gastronómica que pueden consultarse en Registro Mercantil son las individuales del ejercicio 2020.

En ese año, la empresa de Dani García registró una cifra de negocio de 0,9 millones de euros y pérdidas de 0,53 millones. Los gastos de personal (0,55 millones) y otros gastos de explotación (0,6 millones) superaron los ingresos.

De acuerdo a las cuentas de 2020, la empresa mantenía contratos de arrendamiento en establecimientos situados en Marbella, Sevilla, Barcelona y Madrid por un periodo de cinco años.

La sociedad matriz de La Gran Familia Mediterránea logró préstamos por importe total de 7,5 millones de euros de BBVA en 2022

Según la documentación consultada por este diario en Registro Mercantil, Rima Gastronómica efectuó el depósito de las cuentas consolidadas de 2021 el 30 de enero de 2023. Sin embargo, tan solo consta el anuncio del depósito de las cuentas, sin que este periódico haya logrado localizar el informe de las cuentas de ese año.

Según las cuentas individuales de 2020 de Rima Gastronómica, auditadas por KPMG, la sociedad estaba controlada en un 75% por Clímax Gastronómico, de Dani García, y en un 21,87% por la sociedad de capital riesgo española K Fund.

Clímax Gastronómico, la matriz de Rima Gastronómica (La Gran Familia Mediterránea), indica en sus cuentas individuales de 2022, consultadas por este periódico, que el 28 de octubre de ese año procedió a segregar «una parte de su patrimonio», refiriéndose a su participación mayoritaria en Rima Gastronómica «traspasando en bloque la parte segregada, que constituye una unidad económica autónoma, a la sociedad de nueva constitución Rima Holdco (…)».

Clímax Gastronómico terminó el ejercicio 2022 con fondos propios por importe de 5,3 millones y pérdidas de 203.000 euros. La compañía logró ese año dos préstamos de BBVA por importe total de 7,5 millones de euros, y otro en 2023 de Santander, de medio millón.

K Fund y Hacienda

Economía Digital se puso en contacto a finales del pasado año con Iñaki Arrola, del fondo K Fund -de la sociedad de capital riesgo española Kanoar Ventures– accionista de Rima Gastronómica, en un acto celebrado en Valencia.

«Nuestro negocio también es que las empresas cierren, esta cerró y ya está«, comentó. «Para nosotros es más normal, hay compañías que salen y otras que no, lo intentaron, a nosotros nos da siempre mucha pena que a veces no salgan, no pudo ser», dijo.

El chef Dani García y el youtuber Ibai Llanos.

«El nombre puede ayudar a vender al principio, pero la realidad es que emprendedores que no tenían ese nombre han hecho cosas muy potentes. Yo no me quedaría solo con los nombres para invertir, aunque ayuden», añadió.

Clímax Gatronómico, matriz de Rima Gastronómica, señala en sus últimas cuentas que en febrero de 2020 recibió comunicado de inicio de actuaciones de comprobación e investigación por parte de la Agencia Tributaria por los Impuestos de sociedades e IVA de varios ejercicios. «Con fecha 6 de junio de 2022 se concluyó dicha inspección con un litigio de 124.843 euros«, informa.

Youtubers, 25 dark kitchens

La Gran Concina Mediterránea incluyó entre sus propuestas, platos y elaboraciones creadas junto a youtubers como Ibai Llanos, Rubius o Vegetta.

En 2021, la empresa de Dani García abrió once cocinas en siete ciudades españolas. A mediados de ese mismo año la empresa aprobó una ampliación de capital de siete millones de euros previendo la apertura de otras siete cocinas.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, la sociedad contaba con 25 establecimientos (las conocidas como dark kitchens, en las que se preparaban las comidas que se enviaban a domicilio).

El Grupo Dani García, que este año cumplirá una década desde su fundación, gestiona más de 20 restaurantes en seis países; BIBO, Lobito de Mar, Leña, Smoked Room o El Pollo Verde son algunas de las marcas que administra.