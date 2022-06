El debate de las elecciones del Cercle d’Economia, en el aire

Jaume Guardiola y Rosa Cañadas aseguran en público y en privado que quieren un debate de cara a las elecciones del Cercle d’Economia del 12 de julio. Pero quedan poco más de dos semanas y sigue sin haber fecha pese a que se han lanzado multitud de propuestas. El problema parece ser, oficialmente, la dificultad para encajar las agendas.

“Tiene que haber debate, confío en que lo haya”, aseguraba a Economía Digital una fuente del Cercle, pero admitía que, por ahora, no hay manera de que los candidatos se pongan de acuerdo. La mesa electoral de la institución, presidida por Salvador Alemany, convocará el cara a cara pero está esperando que Cañadas y Guardiola, de forma consensuada, le comuniquen la fecha para reservar la sala de actos de la sede de la calle Provença de Barcelona.

Fuentes de la candidatura de Guardiola aseguran que ya han mandado varias propuestas de fechas a su contrincante y que todas han sido rechazadas. Ahora esperan respuesta a una nueva propuesta. Desde la candidatura de Cañadas aseguran que quieren el debate y que es una cuestión de encajar agendas. Las de ambos están siendo frenéticas, entre comidas, presentaciones de libros, como en la que coincidieron el pasado miércoles organizada por Foment, y reuniones con socios para pedir el voto.

Entre algunos socios del Cercle se está empezando a especular respecto a qué pasa con el debate. No entenderían que Cañadas se resistiera, pues parece la más interesada, tanto por los llamamientos públicos a debatir –llegó incluso a decir que lo había pedido y Guardiola no le había respondido– como por el hecho de ser la candidata alternativa y partir con cierta desventaja si tomamos como referencia –que puede ser engañosa– el número de avales presentados por cada uno.

Como también pasa en política, el que va con ventaja en las encuestas tiende a arriesgar menos que el que tiene que remontar, y el debate es un riesgo pues es un escenario sobre el que no tienen control y no es difícil meter la pata. Si el favorito, por ser designado por la junta saliente de Javier Faus y tener casi el triple de avales que Rosa Cañadas, es Jaume Guardiola, debería ser el conservador. Sin embargo, también ha dicho que debatirá y varias fuentes confirman que ha mandado varias propuestas de fecha.

Tienen aun dos semanas para ponerse de acuerdo, aunque las agendas no estarán menos apretadas que hasta ahora, al contrario. No obstante, muchos socios del Cercle d’Economia no entenderían que no hubiera cara a cara. Considerada una institución de debate y reflexión, que no hubiera precisamente un debate entre candidatos en las primeras elecciones con dos contendientes de su historia no sería coherente.

Ambiente enrarecido

Las elecciones del Cercle han entrado en la recta final y sigue el ambiente enrarecido por los enfrentamientos entre candidatos. La pasada semana, Cañadas fue muy explícita al asegurar que ha habido “muchas irregularidades” en el proceso y acusó a Guardiola de llevar cuatro meses recogiendo avales, algo que niegan desde su candidatura, pues la documentación para hacerlo la recibieron el mismo día, tras la junta del 12 de mayo. El exconsejero delegado de Banc Sabadell logró 588 apoyos, por 216 de la presidenta de Trea Capital.

La candidata alternativa también acusó a Guardiola de querer “manipular” los comicios con la entrada masiva de socios en el último momento. La junta presidida por Faus aceptó que voten los nuevos socios de hace dos meses pero no los del último mes, pues no tuvo tiempo de verificarlos. No obstante, fuentes del Cercle aseguraron que eran solo unos 40 y algunos eran cercanos a Cañadas.

Guardiola ha sido más discreto en ese aspecto pero sí que ha terminado entrando al choque en algunas ocasiones, para negar que vaya a abrir delegaciones en Madrid y Bruselas, desdeñar propuestas de su rival como la constitución del Cercle como grupo de interés ante la Comisión Europea y rechazar que Cañadas sea la candidata “renovadora”.