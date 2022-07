Encuentro bronco entre Cañadas y Guardiola ante la recta final de la campaña del Cercle d’Economia

El primer y único debate entre Jaume Guardiola y Rosa Cañadas para las elecciones del Cercle d’Economia del 12 de julio fue previsible en cuanto a las propuestas –ambos repitieron el programa que llevan dos meses recitando, sin nuevas ideas ni golpes de efecto– pero bronco en las formas en ocasiones, cuando los candidatos se interpelaron e interrumpieron.

Si hay que buscar un ganador, algo que siempre es subjetivo, Cañadas se llevó el combate a los puntos. Lo hizo porque consiguió que Guardiola dejara de ser Guardiola en algunos momentos y dedicara demasiado tiempo a rebatir propuestas y responder a ataques que ella le hacía. Todos esos minutos se estuvo hablando del programa de la presidenta de Trea Capital Partners y no del del exconsejero delegado de Banc Sabadell, por lo que punto para ella.

Cañadas arrancó más participativa y no dudó en interrumpir a su rival siempre que lo consideró necesario, algo de lo que Guardiola se abstuvo. De hecho, la empresaria habló ya antes que el mismo moderador, para pedirle que explicara por qué ella se sentaba en el centro: “Explica por qué parezco la moderadora”. El periodista de TV3 confesó que lo habían decidido este martes por sorteo.

También se sorteó el orden de intervención, y arrancaba Cañadas. Su primeros minutos fueron para repetir lo que quiere que sea el Cercle, poniendo énfasis en lo que debería haber sido en los últimos tres años y no ha sido. Guardiola sale de la junta de Javier Faus, por lo que todos los ataques a lo que no se ha hecho o se ha hecho mal, eran ataques al exCEO del Sabadell.

“Me presento porque no creo en un modelo continuista, el mundo de 2019 no es el de 2022, y necesitamos un Cercle que se adapte a los cambios. Hemos tenido pandemia, guerra, y el Cercle no ha estado”, dijo Cañadas. “El Cercle no ha estado” fue la frase que más repitió, como respuesta a prácticamente cualquier cuestión importante que se planteara o ella misma destacara.

Rosa Cañadas habla durante el debate. Imagen: Cercle d’Economia

Jaume Guardiola, por su parte, habló de la necesidad de conectar más al Cercle con los socios y con la sociedad civil y explicó que no hubo oportunidad para hacer una candidatura conjunta, lo que admitió que es positivo porque ha llevado a las elecciones: “Nos ha dado la oportunidad de hablar con mucha gente. He aprendido mucho, hoy sé mucho más del Cercle que cuando decidí presentarme”.

En la siguiente intervención, Cañadas arrancó con las interpelaciones directas y pasó cuentas con Guardiola por algo que dijo en un almuerzo este martes y con lo que se sintió aludida: “Ayer Jaime dijo que no había que incluir a los jóvenes solo por integrarlos, pero me gustaría que dijera cómo hay que integrarlos, porque solo tenemos 37 socios de menos de 30 años. Los que fundaron el Cercle tenían entre 27 y 29 años, yo quiero volver a esa esencia”

Guardiola se defendió hablando de su equipo, que cuenta con cinco socios de menos de 45, y alabando el trabajo de la junta de Faus, que sumó a varios de esos socios jóvenes, por lo que calificó la crítica de Cañadas de “gratuita”, a lo que ella le cortó para murmullar “como la tuya”. Pero el exbanquero siguió para explicar que “los jóvenes tendrán presencia en el Cercle, porque queremos socios que puedan aportar, y se hace a partir de nuevos liderazgos, que son más jóvenes”.

El siguiente encontronazo fue por Europa. Ambos apuestan por tener más voz a nivel de la UE, pero Cañadas aseguró que ahora no la tiene, mientras que Guardiola defendió que siempre la ha tenido, y se arrojaron a Ursula Von der Leyen a la cabeza. “Que vengan esta bien, lo han hecho siempre, pero tenemos que poder preguntar”, dijo Cañadas.

Jaume Guardiola durante el debate. Imagen: Cercle d’Economia

Guardiola, en cambio, achacó a la visita de la presidenta de la Comisión Europea la normalización de las relaciones de dicha institución con la Generalitat de Catalunya, pues aprovechó para reunirse con Pere Aragonès, y remató que “decir que vino a hacerse la foto es simplista”.

Lo siguiente que se arrojaron fue el reloj, en concreto Guardiola, que se quejó de que le quedaba menos tiempo porque la última intervención de Cañadas no se había contabilizado. Le dieron la razón en parte y le quitaron un minuto a la candidata, pero aun así el exCEO del Sabadell había consumido más minutos. “Yo soy más concisa”, argumentó ella.

Choques por el aeropuerto y el tiempo de intervención

Los últimos choques llegaron con el turno de preguntas del público –por escrito–, que tuvo momentos extraños como el hecho de que hicieran dos cuestiones dos miembros de la candidatura de Cañadas o un conocido dircom barcelonés muy cercano a Guardiola. Uno fue por el futuro del Aeropuerto de Barcelona, debate en el que “el Cercle no ha estado”, según la presidenta de la fundación Tanja.

El exbanquero dijo que “el debate del aeropuerto ha estado superpresente en el Cercle, hemos tenido a Lucena, a Collboni y muchas reuniones silenciosas, y hemos estado con otras organizaciones como Foment en defensa del aeropuerto”. Cañadas respondió: “Tenemos dos visiones distintas de lo que es debate. No he visto a Lucena hablando con Colau, no coincidieron”, refiriéndose a que no los sentaron en la misma mesa en las últimas jornadas del Cercle.

Tras este encontronazo, la candidata se mostró irritada porque su rival dedicó mucho tiempo a mostrar su rechazo a su propuesta de que Cataluña sea la capital del Mediterráneo. “Me cuesta de ver, la zona es enorme, con una complejidad”, que pasó a detallar hasta que Cañadas le cortó para pedirle “que deje la clase de geografía”. Él siguió ya con su apuesta para la ciudad, pero ella volvió a interrumpir porque estaba consumiendo mucho tiempo.

Ambos terminaron con un minuto para pedir el voto, en el que ambos recordaron sus puntos fuertes y en el que se visualizó un Guardiola al que la campaña se le está haciendo larga. En más de una ocasión, durante todo el debate, repitió que “dos meses es demasiado, no lo hacen ni los políticos”, y al final de su última intervención habló de “larga travesía”.

Se sienta ganador o no del debate, lo superó y encara una recta final de campaña a las elecciones del 12 de julio en la que se le ve como favorito, pues es el candidato oficial de la junta de Faus y obtuvo casi el triple de avales que su rival, si bien esta cifra no es más que una mera orientación. Cañadas se mostró combativa, reivindicativa y confiada en sus opciones. Quedan ya solo seis días para el desenlace y ambos tratarán de convencer a los indecisos, quién sabe si decantarán la balanza.