Cañadas sube el tono de las elecciones del Cercle d’Economia: «Se han hecho muchas irregularidades”

La batalla por la presidencia del Cercle d’Economia entre Rosa Cañadas y Jaume Guardiola sube de tono. La candidata alternativa ha insinuado en varias ocasiones que su rival partía con ventaja, y no solo por el hecho de ser el oficialista. Pero este lunes directamente señaló irregularidades en la recogida de avales, en la que Guardiola logró casi el triple que Cañadas.

“Aquí se han hecho muchas irregularidades y yo lo que quería era defender al socio”, aseguró la empresaria en un encuentro en el Círculo Ecuestre, en el que presentó a los miembros de su junta, si gana el 12 de julio, y su programa. “La otra candidatura ha tenido cuatro meses para recoger avales, nosotros, tres semanas”, aseguró, algo que el equipo de campaña de Guardiola desmiente: ambos recibieron la documentación para la recogida cuando se convocaron las elecciones, hace algo más de un mes.

El hasta ahora vicepresidente del Cercle logró 588 avales, por 216 de la presidenta de Trea Capital, si bien no son un compromiso de voto y, de hecho, no eran excluyentes. Es decir, que un socio podía avalar a la vez a ambos candidatos. La cifra que no se conoce es la de delegaciones de voto, algo de lo que Cañadas tampoco se fía por lo que ha pedido, y así será, que el voto presencial anule cualquier voto delegado.

La candidata también acusó al exconsejero delegado de Banc Sabadell de querer “manipular” los comicios con la entrada masiva de socios en el último momento: “No se podía manipular el censo para que los votantes de última hora pudieran decidir”. La junta presidida por Faus aceptó que voten los nuevos socios de hace dos meses pero no los del último mes, pues no tuvo tiempo de verificarlos. No obstante, fuentes del Cercle aseguraron que eran solo unos 40 y algunos eran cercanos a Cañadas.

Rosa Cañadas y Jaume Guardiola, los dos candidatos a las elecciones del Cercle d’Economia. Imagen: Cercle

La presidenta de la Fundación Tanja se felicitó también por dos logros en las elecciones: adelantarlas al 12 de julio, pues a finales de mes “mucha gente no iba a poder votar”, y “que se pueda votar todo el día, no una hora y media”. Y es que se prevé una alta participación. Pese a todo, pidió juego limpio a su contrincante de cara a las elecciones del 12 de julio: “Pido fairplay total, que yo he mantenido desde el primer día”.

Cañadas valoró positivamente que se celebren elecciones. “Veo mucho interés, hemos revivido. El socio por primera vez participa, que nunca lo ha hecho, puede opinar y decidir. Estoy orgullosa de haber quitado las telarañas”, dijo ante los socios del Ecuestre. “El Cercle gana porque ha habido un debate de lo que tiene que ser, lo he sacudido”, añadió.

Enmienda a la totalidad de Cañadas

Cañadas se ve la alternativa ante el candidato continuista de una junta, la presidida por Javier Faus, que cometió muchos errores, según la empresaria. De hecho, hizo una enmienda a la totalidad: “Si me presento contra un candidato continuista es porque no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo”.

La empresaria criticó que el Cercle ha perdido influencia política. “Últimamente no hemos tenido ni reflexión ni debate”, lamentó, y aseguró que la institución no ha usado las notas de opinión para dar su visión en la crisis política e institucional de los últimos años en Cataluña: “No ha dado opiniones valientes”.

Cuando se le preguntó precisamente por estos temas, sin embargo, Cañadas se mostró más comedida que las opiniones difundidas por el Cercle en los últimos años y no se atrevió a apoyar el pacto fiscal de Cataluña con el resto de España al 100%, como sí hizo la institución con las presidencias de Juan José Brugera y Javier Faus. “Soy partidaria de una parte del pacto fiscal. Cataluña tiene que recibir lo que le corresponde, y que se conserve el principio de ordinalidad”, osó decir.

Sobre la línea que tiene que seguir Cataluña, apostó por «buscar complicidad con otras regiones, como la Comunitat Valenciana, también para romper con la centralidad de Madrid”, y criticó una mirada excesiva hacia la capital española: “¿Qué nos aporta Madrid? No nos aporta nada y siempre estamos mirando con complejo”.

Sobre temas económicos, Cañadas cree que el Cercle tampoco ha estado a la altura: “Con todo el tema del Aeropuerto de El Prat no hemos estado, ni en el de la dependencia energética. No hemos estado en los debates de cada momento, tampoco en los sociales”. Su propuesta es recuperar esa voz: “Esa es la esencia del Cercle, y yo quiero volver a la esencia, volver ahí”.