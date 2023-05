El doble efecto del euribor en Caixabank: 90 euros de subida de cuota y parón de la demanda

La subida de los tipos de interés ha tenido un doble efecto en la actividad de Caixabank. Ha supuesto un aumento medio de 90 euros en las cuotas hipotecarias, lo que para el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, supone un efecto limitado y que no produce un incremento de la morosidad. Sin embargo, la misma subida de tipos de interés es la que ha provocado un parón en la demanda. «Tendremos que ver cuál de los dos factores afecta más», apuntó.

La entidad ha ofrecido el dato tras reperciar el 84% de su cartera hipotecaria y situar en 66.000 el capital medio pendiente de sus hipotecas. Esta subida significa que la tasa de esfuerzo media de los hipotecados, es decir, el porcentaje del sueldo que se destina el pago del crédito solicitado para comprarse una vivienda pasaría del 25% al 30% con un escenario del euribor del 4%, que es lo que el presidente de Caixabank situó como tope máximo hace unos meses.

De hecho, Gortazar incidió en que «no vemos un incremento de impagos a 31 de marzo y sí que vemos que durante el año puede haber un empeoramiento de la calidad crediticia aunque esto es una previsón que llevamos trimestres diciendo y no llega a producirse».

La parte negativa de la subida del euribor ha supuesto un parón en la demanda de vivienda. «Nosotros no estamos siendo más más restrictivos. Las hipotecas son más caras porque los tipos de interés han subido. Hay personas que les podía salir las cuentas con tipos de interés negativo y ahora no les salen las cuenta y no piden una hipoteca. Esto retrae la demanda, que es lo que quiere hacer el BCE porque así se controla la inflación», ha apuntado Gortazar.

Los datos de la entidad reflejan que la cartera total de préstamos hipotecarios se ha reducido un 1,4% pese a que se firmado una producción de nuevo crédito un 6% superior. Matthias Bulanch, director de contabilidad ha detallado que el aumento de los tipos de interés ha supuesto un aumento de las amortizaciones anticipadas que realizan los hipotecados.

En concreto, los clientes de Caixabank han destinado en el entorno de 800 millones de euros para reducir sus hipotecas durante el primer trimestre del año, lo que supone unos 150 millones de euros más que los que se dedicaron a rebajar la deuda por la vivienda en el cuarto trimestre del año pasado.

(noticia en ampliación)