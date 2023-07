La energética pública catalana entra como accionista en una empresa de Naturgy

El Govern de Pere Aragonès anunció el pasado martes que L’Energètica, la distribuidora eléctrica pública creada el año pasado, echaba a andar al quedarse la participación de la Generalitat de Catalunya en dos parques eólicos. Lo que omitió es que solo en uno tendrá mando, pues en el otro tendrá una participación muy minoritaria, que será socio de Naturgy, una de las Ibex que sacó el domicilio de Cataluña tras el 1-O, y que tendrá que invertir para renovar dos parques que son de los más antiguos y obsoletos del territorio.

Estas renovaciones, por cierto, beneficiarán a Naturgy e irán en contra de lo que la propia ERC ha defendido en algunos territorios. Ferran Civit y Daniel Pérez Rodríguez, presidente y consejero delegado de L’Energètica respectivamente, tienen, por tanto, un buen ovillo que desenredar, no solo en lo industrial sino también en lo político, lo que se sumará a lo que está siendo su principal tarea en los últimos días: contratar a empleados para formar una estructura que hasta ahora era inexistente.

El pasado martes, el Govern aprobó que traspasaba a L’Energètica la participación que tiene a través de Avançsa, empresa pública para la promoción industrial, en dos parques eólicos en la provincia de Tarragona: el de Pebesa, en Tortosa, y el de Trucafort, en la comarca del Priorat. En el primero, asumirá el 25,3% con el plan de comprar otro 7% al Consell Comarcal del Baix Ebre, con lo que llegará al 32,3% y será primer accionista del parque. En el segundo, tendrá el 9,65%; el 90,35% restante es de Naturgy.

Ambos parques eólicos tienen el mismo problema: son muy antiguos, lo que supone que no son tan eficientes como los actuales y generan un mayor impacto paisajístico. Pebesa se inauguró en 1995 y ya ha cumplido su ciclo, y Trucafort, en 1999, por lo que está a punto de cumplir 25 años. Por ello, ambos necesitan una renovación, o como se denomina en el sector, una repotenciación, como explica Jaume Morrón, gerente de la Asociación Eólica de Cataluña (EolicCat): “Con aerogeneradores obsoletos, no tiene sentido empresarial y no justifica la entrada de L’Energètica”.

Parque eólico de Naturgy

Una repotenciación no es más que sustituir los molinos viejos por unos nuevos, y serían necesarios muchos menos, pues los actuales son más grandes. En Pebesa, parque con una potencia instalada de 4,05 MW, se quitarían los 27 actuales y se instalaría uno solo de 4MW o dos con la mitad de potencia, que ya es baja para los aerogeneradores que se fabrican actualmente, pero que según el directivo del sector, son los más adecuados para el espacio disponible. En Trucafort, pasarían de 91 a 7 para dar los 29,85MW instalados del parque.

Según los cálculos de Morrón, la repotenciación, pese a que apenas puede incrementarse la potencia instalada –un 5% como máximo–, dispararía la producción de electricidad del parque un 74%, ya que esta no solo depende del número y potencia de molinos, sino también de la altura –cuanto mayor, más viento– y la longitud de las palas, que acelera el giro. Este incremento, subraya el gerente de EolicCat, también se traduciría en ingresos, lo que daría sentido a la entrada de L’Energètica y a la inversión necesaria para cambiar los molinos.

Naturgy, cuatro años de trámites para repotenciar Trucafort

La repotenciación de los parques no es una propuesta sin más del sector. Pebesa está trazando el plan para la renovación, mientras que Naturgy ya lo hizo en 2019 e inició los trámites para repotenciar Trucafort, pero el proceso encalló, como ha pasado tantas veces en Cataluña, por la oposición local. En concreto, del Consell Comarcal del Priorat, que estaba presidido por ERC, partido del Govern y en el que el presidente de L’Energètica, Ferran Civit, tiene un cargo orgánico.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés. EFE

Fuentes de la compañía que preside Francisco Reynés explicaron a Economía Digital que la repotenciación, por la que quiere instalar siete aerogeneradores para sustituir a los 91 actuales, sigue en proceso. Lo cierto es que el consejo comarcal lo frenó por un problema con los accesos: los camiones que transportan las palas son muy largos y habría que ensanchar los caminos para que pudieran maniobrar, a lo que la institución local se negó. Naturgy presentó un plan para usar camiones más cortos, pero tampoco fue aceptado, y así se quedó.

Tras las municipales de mayo, ERC ha ampliado la mayoría en el Consell Comarcal del Priorat, por lo que renovará la presidencia de dicho organismo. Lo que sí ha cambiado es la posición de la Generalitat. Con Avançsa como socio de Naturgy, solo era un inversor; ahora es un actor para el desarrollo de las renovables, por lo que está a favor de la repotenciación. Eso sí, siempre de acuerdo con el territorio, subrayan fuentes del Govern.

Las mismas fuentes aseguran que, como socio minoritario, no son decisivos, y que todo depende de los planes de la multinacional de gas y energía. Pero la realidad es que pueden negociar con los alcaldes y facilitar que se encuentren soluciones a los problemas que surjan y se desencalle el cambio de aerogeneradores, que además de reducir el impacto por ser menos molinos, también se situarían en una zona más adecuada pues su ubicación actual está fuera del mapa eólico de Cataluña, que marca donde hay mejor viento, porque este se trazó con el parque ya en funcionamiento.

Ferran Civit tiene un perfil que parece elegido específicamente para lidiar con la oposición en el territorio. Sorprendió su nombramiento por ser completamente ajeno al sector, pero su cargo orgánico en ERC le convierten en un engranaje clave, pues es el presidente regional del partido en el Camp de Tarragona, zona que incluye la del parque eólico, lo que le da una relación e influencia directa sobre los dirigentes locales del partido, el más importante en la región. Además, nació cerca del Priorat.

Ferran Civit con Florentino Pérez en la comisión de investigación del Castor en el Parlament de Catalunya. EFE / Quique García

Por lo que respecta al otro parque eólico, es uno de los más pequeños de Cataluña y su repotenciación puede ser más compleja, pero no porque sea más difícil – con uno o dos molinos sería suficiente– sino por la composición del accionariado, que obliga a la Generalitat a ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento de Tortosa, el Gobierno y una empresa privada, Elecnor.

La mayoría del accionariado se la reparten el Govern, antes a través de Avançsa y ahora de L’Energètica, el Gobierno a través del IDAE y Enerfin Enervento, filial de Elecnor, con un 25,33% cada una. El resto se lo reparten el Ayuntamiento de Tortosa y el Consell Comarcal del Baix Ebre, que venderá un 7% a L’Energètica. Tras esta operación, la empresa pública catalana tendrá la mayoría, por lo que en ese caso la repotenciación sí que dependerá del Govern de Aragonès.

Fuentes de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural apuntan que como en el caso de Trucafort, en Pebesa la intención también es cambiar los viejos aerogeneradores por uno o dos nuevos, y fuentes del sector apuntan a que la empresa ya lo está planificando. Desde la consejería remarcan, no obstante, que tiene que ser de acuerdo con todos los accionistas del parque y con el territorio.