Retrovisores con cámara: la apuesta de Ficosa para optar a los fondos europeos

Con 10.000 millones reservados para la automoción, el Ministerio de Industria recibió esta semana la primera tanda de proyectos para acogerse al alud de ayudas europeas. Las grandes automovilísticas presentaron sus propuestas, pero tras los grandes fabricantes hubo un reguero de firmas del sector que también se acercaron al gabinete que dirige Reyes Maroto. Una de ellas es la empresa de componentes Ficosa, con un plan para modernizar los retrovisores y espejos de los vehículos y transformarlos en cámaras.

Fuentes de Ficosa explican a Economía Digital que el principal proyecto en marcha hace referencia “a la transformación tecnológica del campo de visión en los automóviles”. En un punto en el que los nuevos prototipos ya convirtieron los espejos en cámaras, la compañía catalana no quiere perder este tren.

La organización dirigida por Xavier Pujol usaría los fondos en dos vertientes: la digitalización y la sostenibilidad. Con la primera se acometería la transformación, mientras que con la segunda se trataría de hacerlo con el menor impacto ecológico posible.

El de los espejos no es el único proyecto para captar fondos europeos que Ficosa tiene sobre la mesa. Aunque declina ofrecer más detalles, la firma es parte de una plan conjunto con una gran automovilística con fábrica en España. Al no liderar la estrategia, la empresa no revela más información.

A por los 10.000 millones destinados a la automoción

La compañía catalana parte desde una buena posición para aspirar a los 10.000 millones que el Ministerio de Industria ha reservado para la automoción, alrededor del 14% del total de los fondos que recibirá España procedentes de la Unión Europea.

Aproximadamente 6.000 millones se destinarán a la movilidad de cero emisiones; ya no solo a la producción sino al despliegue de la red de carga y la modernización del parque de vehículos. Otros 1.500 millones irán destinados a la promoción del hidrógeno renovable como fuente de energía. Mientras, 1.200 se dedicarán a la transición industrial. Es precisamente en este último punto donde más encajan las demandas de Ficosa.