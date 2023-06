Foment evita el choque con Garamendi y aplaza su decisión sobre su tercer mandato en CEOE

Josep Sánchez Llibre no quiere volver al choque con Antonio Garamendi. Al menos, de momento. La patronal catalana, una de las más críticas con el presidente de CEOE en su primer mandato (2018-2022), ha evitado este lunes pronunciarse sobre el cambio en los estatutos de la patronal española para permitir un tercer mandato del presidente y esperará como mínimo hasta el jueves para posicionarse.

El de este lunes es el segundo quiebro de Sánchez Llibre al asunto después de no acudir a la reunión que convocó Garamendi el pasado jueves con sus 11 vicepresidentes en Madrid. El expolítico nacionalista se excusó por un acto en Barcelona al que se había comprometido con anterioridad y fuentes de la patronal explicaron que sería en la junta de este lunes cuando la organización podría decidir su posición al respecto. Todos los vicepresidentes de CEOE que acudieron a la reunión apoyaron el cambio estatutario.

La tarde de este 12 de junio, Foment ha celebrado la reunión mensual de su junta directiva, que era ordinaria pues tiene lugar siempre cada primer lunes de mes pero este junio, cayó el día 5, festivo en Barcelona. El encuentro fue plácido, aseguran las fuentes empresariales consultadas, y se decidió valorar la decisión de Garamendi en función de lo que diga la comisión de régimen interno de CEOE, que es la que debe velar por el buen funcionamiento orgánico de la confederación.

Esta comisión se reúne el jueves a instancias del propio Garamendi y, según los estatutos de la patronal, debe proponer y valorar las modificaciones estatutarias “necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la Confederación”, además de “velar por la aplicación del código ético y de buen gobierno”.

La comisión la preside Pilar González de Frutos, vicepresidenta de CEOE a la que Garamendi dio más peso tras su victoria en las elecciones de noviembre. Foment tiene un miembro en la comisión de régimen interno, Alfonso Vilà, pero las fuentes consultadas no han podido concretar su posicionamiento para el jueves: “Escuchará lo que diga la comisión”.

Tras el dictamen de la misma, cuyo voto favorable se da por hecho después del apoyo unánime de los vicepresidentes a Garamendi –sólo Sánchez Llibre y Gerardo Cuerva, de Cepyme, no se mojaron al no ir a la reunión de la cúpula–, el presidente de Foment decidirá con su equipo próximo si se opone a la extensión de mandatos en la junta de CEOE en la que se vote el cambio estatutario o sigue con la política de no confrontación con el patrón de patrones español de este nuevo mandato.

Antonio Garamendi tras ganar las elecciones a la presidencia de la patronal CEOE. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Lo cierto es que Foment fue de las patronales más críticas con Garamendi en los últimos años precisamente por su estilo presidencialista, de no consultar las decisiones con sus socios sino tomarlas con su reducido equipo de colaboradores, entre los que destacan los expopulares Fátima Báñez y José Luis Ayon, sin debate.

La extensión de mandatos, que el directivo vasco negó en campaña pese a que Economía Digital ya lo adelantó, es otra muestra de ello, pero parece que la Foment de 2023 no quiere choque con Garamendi después de la derrota de su vicepresidenta, Virginia Guinda, en las elecciones de CEOE de noviembre.