El Gobierno ahoga a las empresas: retiene 1.600 millones del fondo de rescate de la SEPI

Hay 18 empresas que esperan a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de respuesta a su solicitud de rescate. La escasa adjudicación, nueve meses después de que se pusiera en marcha el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, se ha puesto en tela de juicio este miércoles.

Durante la sesión de control al Gobierno, la oposición ha reclamado al Gobierno que solo se haya dado respuesta a cuatro compañías (Air Europa, Duro Felguera, Plus Ultra y Avoris) de un total de 22, cuando se trata de un instrumento urgente.

El rescate de estas cuatro suma 968 millones de euros, pero el fondo está dotado con 10.000 millones y aún hay pendientes de resolver el de otras 18 que han solicitado en total más de 1.600 millones de euros.

Cuatro empresas en nueve meses

La primera en recibir respuesta fue Air Europa el pasado mes de noviembre. En cuanto a esto, el diputado popular Miguel Ángel Paniagua ha destacado el incumplimiento de información de la única operación aprobada en la que ha transcurrido el plazo legal.

Este es de tres meses, pero “ya han pasado más de cuatro y aún no hemos tenido acceso a la información” ha asegurado.

El siguiente fue el de Duro Felguera y Plus Ultra, ambos aprobados en el consejo de ministros del 9 de marzo y el último el pasado martes, cuando se dio luz verde a Ávoris Corporación Empresarial, sociedad resultante de la integración de los grupos Barceló y Globalia.

En este sentido, Paniagua ha comentado que los datos de paro y desempleo demuestran “que debe haber rapidez”, pero la gestión del Gobierno “es lenta y desespera”, ha apuntado.

También ha aprovechado para preguntar al Ejecutivo por las operaciones aprobadas, pues este fondo es para empresas afectadas de manera temporal y sin embargo, algunas de ellas ya estaban mal mucho antes.

Así, ha cuestionado por ejemplo el rescate de Air Europa porque la misma llegó a un acuerdo de venta antes de la pandemia, entonces “¿Cumple las condiciones una empresa que ha sido vendida, quién sale beneficiado en esta operación”?

Respecto a Duro Felguera, ha apuntado que si hay dentro del consejo de administración dos miembros que son exministros del PSOE, cabe la duda de si ha habido presión para aprobar la operación, pues ésta estaba en riesgo de quiebra antes de la pandemia.

En cuanto a Plus Ultra, la acusación se ha centrado en dos ejes. El primero es la relación de uno de sus socios con Venezuela y el segundo es si puede considerarse “estratégica” una empresa que solo vuela a cuatro países. En su opinión, “hay empresas más importantes que tienen problemas dentro de un sector que está muy castigado”.

Resumiendo, el diputado popular considera que solo una de las cuatro compañías ha cumplido los requisitos para poder ser rescatada, pero pide información de estas operaciones para poder analizar qué criterios han llevado al Gobierno a tomar esta decisión.

VOX considera que se ha rescatado a una aerolínea marginal

En la misma línea, el diputado de VOX, Víctor González Coello de Portugal ha cargado contra el rescate de Plus Ultra, destacando que “la discrecionalidad les ha llevado incluso a socorrer a una aerolínea marginal, con accionista mayoritario vinculado al presidente venezolano”.

A su parecer, el carácter estratégico de esta aerolínea es que tiene “relaciones con las complicidades políticas de este Gobierno”. Y reprocha “que se use el dinero de los contribuyentes” para mantener a flote esta empresa, que no es estratégica porque apenas ha tenido 170.000 pasajeros antes de la pandemia.

“Llegáis tarde a apoyar la solvencia de las compañías españolas” ha justificado.

Montero justifica la lentitud con la complejidad de estas empresas

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero se ha referido a la escasez de las adjudicaciones apelando a que al tratarse de dinero público, “debemos estar seguros a la hora de dar la ayuda de que se cumplen con los requisitos”.

Además, ha asegurado que se trata de compañías “complejas” y por tanto, el análisis de estos expedientes lleva tiempo. En cuanto a la publicidad de las operaciones, ha defendido que todas tienen un carácter reservado y no pueden ser divulgadas por ninguna persona.

“Lo pone en el Real Decreto Ley y debemos cumplir”. Además, ha recordado que hay un plazo adicional de tres meses para dar información sobre la empresa y están ahí.

Asimismo, ha instado a la oposición a denunciar la idoneidad de estas operaciones pues “cuestionáis que estas cuatro empresas tenían que haber recibido la ayuda. Deprendéis dudas y si creéis que hay algo que no se cumple, digan que. Pero no que están bajo sospecha”.

Montero ha destacado que del rescate de Air Europa “se beneficia la propia compañía” porque es la que lo ha pedido, también que Duro Felguera es una empresa esencial para Asturias, que Plus Ultra tiene nicho de mercado aunque opere con cuatro líneas y que es “innegable” el carácter estratégico de Avoris.

Además, se ha mostrado sorprendida al ser cuestionada por la posible presión de exministros socialistas para rescatar a Duro Felguera, si bien, diputados del Partido Popular de Asturias también “se han interesado”.

Igualmente, ha considerado que no es serio poner en duda el rescate de Plus Ultra porque “tienen amigos en Venezuela”. Con todo, la ministra ha asegurado que no se hace un uso indebido de los fondos públicos y que se están salvando miles de puestos de trabajo.