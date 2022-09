Goirigolzarri (Caixabank) defiende el liderazgo institucional para garantizar la sostenibilidad empresarial

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha recibido el premio Business Person of the Year 2021 otorgado por la UPF Barcelona School of Management (UPFBSM), por su liderazgo en el sector bancario, así como su contribución en la integración de CaixaBank y Bankia, pocos días después de cumplirse dos años del inicio de las conversaciones entre ambas entidades.

Durante su discurso, Goirigolzarri ha defendido el liderazgo institucional para garantizar la sostenibilidad de los proyectos empresariales: “Los liderazgos institucionales deben tener dos referencias básicas: una cultura basada en fuertes valores, que inspiren la estrategia de la empresa, y la creación de una red de líderes locales”.

Leer más: Caixabank lanza un nuevo aviso a todos sus clientes para lo que queda de mes

Para el presidente de CaixaBank: “Los principios y valores, por definición, derivan de una determinada concepción de la ética empresarial. Y, en consecuencia, deben estar en el centro del proceso de definición de la estrategia de una empresa. O, dicho de otro modo, los principios y valores no pueden reducirse a ser meras restricciones o limitaciones en la definición de la estrategia”.

Líderes locales frente a grandes liderazgos

Por otro lado, José Ignacio Goirigolzarri se ha referido a la importancia de contar con líderes locales y cómo “las empresas deben crear el caldo de cultivo que permita generar esos múltiples líderes locales”, “responsables de desarrollar la estrategia empresarial en el seno de la cultura corporativa bien arraigada. Estos líderes locales deben conferir una gran agilidad a una organización, especialmente en momentos de cambios abruptos, para responder a las necesidades de los clientes”.

Leer más: Criteria intensificará las compras en Telefónica para compensar la pérdida de participación de Caixabank

De esta manera, Goirigolzarri ha explicado que no es partidario de los liderazgos personalistas y carismáticos en las grandes empresas: “Ese tipo de liderazgo conlleva riesgos evidentes para la sostenibilidad de los proyectos y para el crecimiento de las personas”.

Rentabilidad por encima del coste capital

En cambio, el ejecutivo ha defendido que para lograr que un proyecto sea sostenible es necesario que tenga una “rentabilidad por encima del coste de capital, porque sin una suficiente rentabilidad financiera, ningún proyecto es viable”, y también que cuente con “clientes satisfechos porque es lo que justifica y legitima nuestra actividad”.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha recibido este miércoles el Premio al Empresario del Año 2021. Foto: CaixaBank

En palabras de Goirigolzarri: “Todo lo anterior no se puede conseguir sin que el equipo de personas de la empresa esté comprometido con el proyecto y con el servicio a sus clientes; algo que requiere, a su vez, un reconocimiento social porque ninguna empresa, sector o proyecto puede ser viable si la sociedad no quiere que exista, si la sociedad no encuentra su utilidad”.

Para el presidente de CaixaBank, “es fundamental que las personas se sientan parte de un proyecto; que interioricen que su actividad diaria es clave para el éxito del mismo, y que, en definitiva, cada una de las personas del equipo se sienta como un actor y no un mero espectador del éxito de la empresa”